Este año se han duplicado casos y muertes por dengue

Los casos y las muertes por dengue se duplicaron en el Perú en comparación con el año pasado. Y es que hasta la fecha el Ministerio de Salud (Minsa) ha reportado 58.117 contagios y 75 decesos, superando así a los 30.873 casos y 28 defunciones del 2021.

De acuerdo con el Minsa, el 87,53% (50.870) de los pacientes no tuvieron signos de alarma; mientras que el 12,14% (7.054) sí los tuvieron. El 0,33 % (193) restante presentó dengue grave. En tanto, la tasa de letalidad a nivel nacional es de 0,13 %.

La enfermedad que se trasmite por medio de la picadura del mosquito Aedes aegypti se encuentra dispersa en 22 regiones, 94 provincias y 528 distritos del país; precisó el Minsa. Piura, Loreto, San Martín, Junín, Cajamarca, Ucayali, Cusco, Amazonas, Huánuco y Madre de Dios son las regiones más afectadas.

Sin personal ni recursos

Pero ¿a qué se debe este aumento? Para el epidemiólogo Antonio Quispe, el dengue es una enfermedad que depende de la actividad del equipo de respuesta rápida del Ministerio de Salud; sin embargo, estos grupos, “lejos de aumentar, han ido disminuyendo por el problema del CAS Covid. No hay suficiente personal”, afirmó.

Indicó que no se viene ejerciendo una labor de control vectorial, por lo que se debe aumentar el presupuesto. “El dinero que se requiere para poder enfrentar la epidemia en estos meses es extraordinario y si el MEF no lo destina, no habrá financiamiento”, comentó.

Alertó de que estamos ingresando a la parte húmeda del año, que empieza en diciembre y se extiende hasta mayo, donde los casos de dengue empiezan a aumentar en la costa norte y selva peruana. “El pronóstico es muy malo”, dijo. En ese sentido, señaló que se debe intensificar la campaña de comunicación y prevención, así como la participación comunitaria. “Sin participación comunitaria, no hay control efectivo”, mencionó.

Ante el incremento de casos y ocurrencia de brotes por dengue, el Ministerio de Salud emitió una alerta epidemiológica a los establecimientos de salud públicos y privados a nivel nacional. Esta es la segunda alerta del año, pues la primera se realizó en febrero del año pasado.

Recomendaciones

El dengue se transmite a las personas por medio de las picaduras de mosquitos infectados. Ante ello, recomiendan lavar, escobillar y tapar los recipientes donde se almacena agua. Asimismo, permitir el ingreso del personal de salud para aplicar larvicida en los depósitos y realizar la fumigación.

En tanto, ante la presencia de síntomas como fiebre alta, dolor muscular, dolor de articulaciones, dolor de ojos, náuseas, sarpullido o sangrado, se debe acudir a un centro médico. A no bajar la guardia.

La clave

Las regiones de Piura y Madre de Dios presentan altas tasas de incidencia acumulada de dengue que llegan a 175 personas afectadas por cada 100.000 habitantes.