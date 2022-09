Loreto: pasajeros de embarcaciones fluviales llevan 4 días retenidos en Cuninico

El pasado 16 de setiembre se registró un derrame de petróleo a la altura del kilómetro 42 +092 del Tramo I del Oleoducto Norperuano. Afectando a cientos de pobladores de las comunidades de Cuninico y Urarinas, en la región Loreto.

A pesar de que han transcurrido 10 días y el Gobierno declaró esta contaminación como emergencia ambiental, los pobladores han denunciado que hasta la fecha no han recibido ningún tipo de ayuda, menos alimentos ni agua. De esta manera, desde el jueves 22, comuneros han retenido alrededor de 8 embarcaciones fluviales como protesta tras el accidente.

“Nosotros estamos detenidos, secuestrados desde el día viernes a las 10 de la mañana. Hasta el día de hoy no tenemos ni una solución por intermedio de la comunidad o las autoridades competentes . Acá ya estamos sin alimentos, no tenemos qué comer. Hay niños, personas adultas (...) Son 8 embarcaciones con un total de más de 500 personas. No hay Defensoría del Pueblo”, sostuvo a Exitosa uno de los pasajeros, Emilio García.

De acuerdo con el agraviado, su embarcación fue capturada por los pobladores cuando transitaban por el río Marañón, a la altura del pueblo Cuninico. Fue ahí que varios protestantes subieron a la nave con lanzas, flechas, entre otros y obligaron a los conductores a detenerse. Por lo que los agraviados no pueden salir más allá del barco.

Los moradores han solicitado la presencia de las autoridades correspondientes, de lo contrario seguirán bloqueando esta vía fluvial.