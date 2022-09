Influencer boliviana debe más de S/ 33.000 de alquiler de departamento en Magdalena

Se trata de Marisol Mercado Justiniano, una mujer de nacionalidad boliviana que viene laborando en el Perú desde hace varios años como presentadora de programas de televisión e influencer. Sin embargo, hoy en día, recae sobre ella una grave acusación, pues la están denunciando por deber alrededor de 33.000 soles de alquiler y mantenimiento del departamento que ocupa en el distrito de Magdalena del Mar.

Todo inició casi un año atrás, cuando Fanny Montes, dueña del inmueble, le alquiló su dúplex ubicado en el cuarto piso de un condominio cerca de la avenida Salaverry. Aunque al inicio la relación con la inquilina era cordial, desde hace ocho meses la presentadora no desembolsa ni un sol de la renta.

“Tres o dos meses me pagó. Y después empezó con las mentiras: que no tenía para pagarme, que la espere. Pero todo eso era una mentira porque al final me mandaba audios diciéndome que le habían robado”, relató Fanny a Latina.

Marisol Mercado conduce el programa De todo un poco, emitido vía Facebook. Foto: Marisol Mercado Justiniano/ Facebook

La agraviada ha denunciado que ya no puede pagar varios de sus gastos, entre ellos la educación de su hija mayor, a quien ha dejado de costearle sus clases. Asimismo, la madre de familia sostuvo que la municipalidad del sector le ha realizado la retención coactiva de sus tarjetas debido a las deudas que posee.

“Ha perjudicado enormemente mi vida. Ella está feliz viviendo en un departamento que no es de ella y que no paga, pero no sabe cómo me ha perjudicado a mí”, sostuvo desesperada.

Cabe destacar que la influencer usa el departamento como un set de grabación en el cual realiza su programa emitido en redes sociales “De todo un poco con Marisol Mercado”. Dentro de su contenido se pueden observar recientes entrevistas a diferentes candidatos a las Elecciones 2022.

La respuesta de la inquilina

Tras las denuncias públicas que realizó su arrendataria, Marisol Mercado indicó que ella sí realizó todos los pagos correspondientes y que la propietaria jamás le envió los recibos. Asimismo, sostuvo que no tiene los váucheres o pruebas de las transacciones porque los pagó en efectivo.

“Hasta fin de año, tengo todo pagado, todo al día. Ella se comprometió a darme un recibo, el cual nunca, hasta el día de hoy, ha llegado a mis manos (…). Yo le di en efectivo a la señora, en mano propia, justamente acá, en mi oficina”, aseveró la presentadora a Latina.