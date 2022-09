¡Histórico! Por primera vez, una mujer se suma al equipo de pilotos del Grupo Aéreo N.º 8

Un hecho sin precedentes. Fiorella Sponsa logró un hito más en su carrera en el mundo de la aviación. La joven piloto de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) se convirtió en la única integrante mujer en pertenecer al Grupo Aéreo N.º 8 y llevar el mando de la aeronave Spartan C-27J.

“Fue un desafío desde que me dijeron que me iban a cambiar de unidad. Yo estaba volando una nave más pequeña. Era de transporte ligero para 19 pasajeros. La Spartan es para 60 personas. Lo vi como un reto que quería alcanzar. Continué estudiando y esforzándome y me tracé la meta, y al final la pude alcanzar, que es ser piloto operativa. Yo ya llevo 10 años como parte de la Fuerza Aérea del Perú y dos en el Grupo Aéreo N.º 8”, dijo a La República.

Asimismo, comentó que es la única mujer en el Perú que pilotea una nave como la Spartan C-27J, que es de mayor capacidad y tiene como finalidad la defensa nacional.

“(La Spartan) cumple diferentes funciones: transporte de carga, pasajeros, entrenamientos de lanzamientos de paracaidistas, transporte de heridos y enfermos, evacuaciones aeromédicas, búsqueda y rescate. Por todas estas funciones que puede cumplir el avión C27, es un instrumento que tiene el Estado que puede extender sus servicios públicos a los ciudadanos y contribuye a la defensa nacional por todas las características que tiene (…). En Perú, si soy la única (que pilotea C27)”, recalcó.

Por otro parte, Sponsa contó que este logro la llena de mucha alegría y satisfacción. Además, su familia siempre la apoyó desde que escogió ser parte de la FAP. Esta alegría también la comparte con su esposo, que también es parte del Grupo Aéreo N.º 8.

La Spartan C27-J tiene muchas funciones, como apoyar en búsqueda y rescate. Foto: FAP

“Mi familia me apoyó desde el principio desde que estaba en el colegio y les dije que quería pertenecer a la Fuerza Aérea. En toda mi carrera siempre me han apoyado, han estado conmigo y han confiado en mí. Mi esposo también es piloto en el Grupo Aéreo N.º 8. Él vuela Hércules”, comentó.

La capitana Fiorella Sponsa hizo hincapié en que el hecho de ser mujer nunca ha representado alguna diferencia entre ella y sus compañeros, sino todo lo contrario. La exigencia ha sido la misma para todos y, siempre que ha tenido alguna duda, ellos se han mostrado prestos a absolverla y apoyarla.

Finalmente, envió un mensaje alentador a las niñas y jóvenes mujeres que tienen el sueño de ser piloto de aviones. “Me gustaría decirles que, si bien ser piloto militar demanda mucho sacrificio, esfuerzo y dedicación, es una calificación que sí se puede alcanzar con mucho estudio. Y tienen un importante factor, que es la audacia, para realizar las operaciones aéreas. Ser piloto es un trabajo maravilloso, nos hace salir de la zona de confort, nos hace mantenernos en óptimas condiciones físicas y psicológicas”, recalcó la piloto.