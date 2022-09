Callao: familia exige sanción para policía que disparó contra civil durante pelea

En noviembre del 2020, durante una intervención policial a un grupo de personas que jugaban fútbol sin respetar las medidas sanitarias por el COVID-19 en el Callao, uno de los efectivos de la PNP disparó a un ciudadano que solo trataba de ayudarlo. Así lo narra Gladys Hernández, viuda de Raymundo Choque Cerso, quien denuncia que, dos años después, se ha declarado inocente al agente que asesinó a su esposo.

“ Simplemente, yo no creo en la justicia de mi país . Nosotros hemos denunciado al suboficial Javier Silva Zelada por la muerte de mi esposo y pedimos que vaya a la cárcel porque mató a una persona que quiso apoyarlo en ese momento, como las imágenes lo demuestran. Es mi dolor que no haya algo favorable para nosotros que somos los afectados emocionalmente”, señaló la viuda en entrevista con La República.

Gladys Hernández asegura, además, que han identificado diversas irregularidades durante el proceso, en el tercer juzgado de investigación pre transitorio.

“La jueza, Giuliana Asto Chunga, ha sacado al policía del proceso y ha integrado a mi esposo en la gresca, lo cual para nosotros es falso . Las imágenes dicen otra cosa. Además, ella no permitía que mi abogada se manifestara, le apagaba el audio cuando pretendía hablar, y no se tomaba el tiempo de leer las páginas siendo un expediente muy grande”, expresó.

La familiar de Raymundo Choque comentó, además, que el Ministerio del Interior visualizó las imágenes y consideró que el efectivo de la PNP tenía que recibir una sanción, pero la decisión final fue que no hubo ninguna pena para este policía. Indicó también que no pudieron apelar la decisión judicial al ser excluidos de la audiencia y derivados a otra sala.

“Lo que ha hecho esta jueza es lavarse las manos. En la otra sala se verá si hay una indemnización porque tengo un menor de edad de 14 años que se vio frustrado por la muerte de mi esposo, pero no sabemos si eso procederá o no”, manifestó.

Negligencia en intervención

Otra de las denuncias relatadas por la ciudadana es que se habría vulnerado sus derechos desde el momento en que se produjo el asesinato y que esto no fue considerado en el expediente durante el juicio.

“Cuando me acerco al alférez que estaba ahí me dijo que su colega era el que tenía la prioridad de ser llevado a un hospital, mas no mi esposo. Estando con vida estuvo casi 40 minutos en el parque. Siendo yo la esposa no se me permitió auxiliarlo hasta que vino otro comando y me dijo que yo tenía la potestad de llevarlo a un nosocomio cercano, pero yo le dije que no me lo habían permitido”, contó.

La intervención policial terminó con dos agentes heridos. Foto: Joel Robles, URPI GLR

Policía recibirá indemnización

Cabe resaltar que el suboficial Javier Silva sí recibirá una compensación económica. “Como es policía, para él sí hay justicia. Los muchachos que lo golpearon, tres de ellos fueron presos nueve meses y ahora cada uno le va a pagar una indemnización de 10 mil soles”, comentó la viuda de Choque Cerso.

Intervención policial

Luego de los hechos suscitados en esta intervención, la Policía Nacional del Perú emitió un comunicado donde se indica que los efectivos fueron golpeados y atacados con objetos, lo cual dejó al suboficial de tercera PNP Javier Silva Zelada en estado de coma por traumatismo encéfalo craneal grave.

Asimismo, se establece que su compañero, el alférez PNP Marco Mancilla Quiroz, fue diagnosticado con traumatismo facial grave. Se detalla finalmente que, en medio de esta gresca y en estas circunstancias que se tenían que investigar, se produjo un disparo que hirió a Raymundo Choque Cerso quien, luego de ser trasladado al hospital San José-Callao, falleció.