Elecciones 2022: ¿cuáles son los planes de los candidatos contra la delincuencia en Lima?

La delincuencia e inseguridad ciudadana son los problemas que más preocupan a la ciudadanía y, en medio de la expectativa por los próximos comicios en los que se renovarán las gestiones municipales y regionales, los electores se mantienen a la expectativa de las propuestas para dar solución a este panorama.

El domingo 25 de septiembre, los ocho candidatos a la alcaldía de Lima Metropolitana expusieron una vez más sus mejores ideas para contrarrestar a la delincuencia.

“Sin seguridad no hay nada”, señala el candidato de Podemos Perú, Daniel Urresti, quien además promete acabar con la delincuencia durante su primer año de gestión. El exministro del interior conoce que este anuncio suena gratamente entre la población; sin embargo, no es el único ni el primero en ofrecer tamaña hazaña.

Urresti buscará comprar los días de franco de los efectivos PNP Terna, con el objetivo de que salgan a las calles para capturar a ladrones; a pesar de ello, actualmente solo hay 1.300 efectivos en el Escuadrón Verde, de los cuales solo 500 son Terna. Dato que el candidato parece desconocer.

“En general, no conocen la realidad o no conocen la ley, es decir, no conocen lo que pueden hacer en verdad, tanto legalmente, como fácticamente”, señala al respecto, el exministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe.

Por su parte, el candidato por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, ofrece la misma idea: delincuencia cero. “Lima es tan grande que necesitamos como mínimo 10 mil motos con tecnología GPS y paneles de control en cada distrito para saber que están trabajando”, señaló en su participación.

El candidato a la alcaldía de Lima por Somos Perú (SP), George Forsyth, afirmó que en los primeros 50 días de gestión clausurará todos los locales en los que se ofrecen artículos robados para combatir la inseguridad ciudadana.

“Nos vamos a permitir que se sigan matando a los estudiantes, a nuestros familiares, a las madres de familia por robarle un celular, por eso, en los primeros 50 días, vamos a clausurar todos los locales de venta de artículos robados”, aseveró.

Además, el exalcalde de La Victoria, dijo no estar de acuerdo con dotar de armas de fuego al personal de serenazgo, ya que no están capacitados. También propone la creación de una central de videovigilancia integrada entre distritos, para el reconocimiento facial y lectura de placas.

Entre los postulantes al sillón municipal menos conocidos, se encuentran Elizabeth León, del Frente Esperanza, y Gonzalo Alegría, hijo del escritor Ciro Alegría. Ellos empezaron a figurar durante los últimos días.

Para León, el fortalecimiento del personal del serenazgo, seleccionándolos con pruebas psiquiátricas, toxicológicas y poligráficas, mejorará la situación de la inseguridad, así como el trabajo articulado y en conjunto con la Policía Nacional.

En tanto, Alegría buscará convertir al personal del serenazgo en una policía local, dotándolos con armas letales. “Estarán cuatro meses aprendiendo artes marciales, uso de armas reglamentarias”, indicó.