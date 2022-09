Independencia: adolescente se encuentra en UCI tras ser atropellada por patrullero de Serenazgo

Con información de Vanessa Trebejo- URPI/LR

Una menor de 16 años se encuentra internada en una clínica local luego de ser atropellada por un patrullero de Serenazgo de la Municipalidad de Independencia.

Según Ronald Marlo, padre de la víctima, personal administrativo del establecimiento de salud le ha indicado que el SOAT tiene un límite de gasto de 24.000 soles y solo una duración de cuatro días. Por este motivo, piden que el municipio se haga cargo de los gastos externos, que hasta el momento ya han sobrepasado los 300 soles.

El vehículo era conducido por Martin Lopez Feria. De acuerdo a testigos que presenciaron el accidente, el joven de 23 años habría pasado la luz roja a toda velocidad cuando estaba circulando por la vía exclusiva del Metropolitano .

“Hizo volar a mi hija varios metros y la ha dejado inconsciente. Querernos que la municipalidad se haga presente porque los gastos de la clínica son bien caros. Estamos comprando los pañales y las cosas de higiene que nos piden acá”, manifestó el papá de la adolescente.

PUEDES VER: Presidente de EsSalud presionó para que su amigo del gimnasio obtenga jefatura en la institución

Ronald Marlo señaló también que familiares del conductor se han comunicado para tratar de conciliar, pero él no ha aceptado.

“Mi hija no es un objeto como para conciliar, ella está en UCI. Yo sé que mi hija se va a recuperar, va a salir de esto, pero va a ser en un plazo largo. Queremos que se haga justicia y que el responsable pague ”, expresó.

PUEDES VER: Emergencia ambiental en zonas afectadas por derrame en Loreto

El padre comentó, además, que la menor se encuentra cursando el quinto año de secundaria y que, en el momento del accidente, se encontraba regresando a su hogar luego de sus clases de inglés.