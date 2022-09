Se la llevó con mentiras: menor habría sido secuestrada por su padre hace diez días en SJL

Una madre denunció que su hija de 11 años ha sido víctima de secuestro y acusó al padre de la menor, en San Juan de Lurigancho. Aseguró que su expareja la sacó del colegio con engaños a pesar de que la niña cuenta con medidas de protección dictaminadas por el Poder Judicial.

Mariela Saavedra, madre de la menor afectada, narró que esto se trataría de un acto de venganza por parte del progenitor, Pool José Huayta Huancollo.

“Desde el colegio me indican que el papá la ha sacado con mentiras, diciendo que yo lo había mandado para que mi hija vaya a terapia psicológica y que la va a traer en una hora. Desde ahí no se sabe nada más. Yo asumo que es una venganza, porque ese señor me hace la vida imposible. Nunca me deja tranquila pese a que no pasa alimentos ni se hace cargo de mi hija”, declaró en entrevista a RPP.

La mujer comentó que se dirigió a la casa de Pool Huayta acompañada por personal de la Policía Nacional del Perú y del Centro Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer; sin embargo, no pudieron ubicarlo.

“Su familia primero nos dijo que sí vivía ahí, luego que se había mudado y que no sabían dónde estaba. Él no responde las llamadas y no sé nada de mi hija desde ese día”, manifestó.

Asimismo, la madre explicó que ha intentado conseguir más información acerca del paradero de su hija a través de la familia del padre, pero esta niega saber algo al respecto.

“Su madre solo me pregunta por qué no le avisé sobre los temas judiciales y que ella no cree que su hijo haya hecho estas cosas. No me dan más información, por lo que creo que lo están ocultando. Además, algunos vecinos me han dicho que han visto a una niña ser subida a la fuerza a un carro y yo asumo que es mi hija”, expresó.

No sería la primera vez

Por otro lado, la madre indicó que esta es la tercera vez que el papá sustrae a la niña sin su consentimiento.