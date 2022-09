Piura: padre envenena a su hija y luego se mata

Un padre le dio a su hija una bebida con un potente veneno, que luego él ingirió, lo cual les provocó la muerte a ambos, en las inmediaciones del parque Huamán de los Heros, en la ciudad de Sullana.

El hecho ocurrió al promediar las 12 del día del último sábado, cuando Julio César Silva Castillo (39) había recogido a su hija de la casa de la madre de la menor, en el primer día en que las autoridades del Poder Judicial le habían otorgado permiso para verla.

Agentes del Serenazgo acudieron al lugar y encontraron una botella sobre una banca, la cual se encontraba con el veneno. Asimismo, observaron a un costado al padre de la hija con los signos vitales débiles.

A pesar de ser trasladados de manera inmediata al nosocomio sullanero, los médicos certificaron que el progenitor llegó cadáver. En tanto, los especialistas del nosocomio realizaron denodados esfuerzos para salvar la vida de la niña, pero no lo pudieron lograr.

La madre de la niña que llegó al nosocomio señaló que la menor no quería salir con padre, pero por orden judicial aceptaron. “Ella no quería ir, sino que como le dijeron que tenía que verla como padre, la he bañado y cambiado, y se fue con él. (…) Ahora ese hombre me la ha quitado para siempre”, sostuvo.