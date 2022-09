Luis Espinoza: “Confiamos en el Congreso para que Pedro Castillo no se apropie de los fondos de la Derrama”

Luis Espinoza advierte que el tema de la Derrama Magisterial es un ensayo del gobierno para intervenir cualquier entidad privada. Señala la injerencia del Fenatep en Palacio y en el Ministerio de Educación. Precisa que bajo el manto de Pedro Castillo y Rosendo Serna este gremio quiere controlar la DM y afectar a 250 mil maestros y sus familias.

— La intención del gobierno de intervenir la Derrama Magisterial no ha terminado con la derogación en el Congreso del DS 009 que cambia el estatuto de la Derrama Magisterial.

— Al derogarse, debería acabar ahí el intento de apropiación que hace el gobierno, pero falta la segunda votación donde esperamos tener nuevamente una aprobación por mayoría y vaya al Ejecutivo para su promulgación. Seguramente Pedro Castillo lo observará. Al ser observado tendría que regresar al Congreso y pasar nuevamente por la Comisión de Educación o ser aprobada por insistencia.

— Los profesores de la Fenatep han ido al Congreso a exigir que no se derogue el DS 009. Ellos piden la liquidación de la DM. Es un gremio minoritario, pero con herramientas legales podrían conseguirlo.

— Lo que pasa es que estos señores han construido mentiras para sorprender a los congresistas y a la opinión pública. Dicen que la afiliación es obligatoria y eso es falso, el maestro se afilia de manera voluntaria. La Derrama Magisterial no es una entidad del Estado, es una entidad privada conducida de manera exitosa por los maestros desde el año 1984. Ellos niegan la historia del periodo en que la tuvo el Ministerio de Educación totalmente quebrada y la reflotó el Sutep y el Sides. Hoy es una institución exitosa que cumple lo que ofrece al magisterio.

— ¿Considera que la Fenatep está avanzando en sus propósitos?

— La Fenatep está copando todo el Ministerio de Educación, está ingresando inclusive a otros sectores del Estado. Pedro Castillo y el ministro Rosendo Serna lo que hacen es obedecer los caprichos de Fenatep. También tiene aliados en el Congreso como el Bloque Magisterial. Este grupo parlamentario y los escuderos de Pedro Castillo son los que generan este tipo de situaciones que son incómodas para el magisterio. Los maestros saben que la DM es una institución de previsión social que da servicios y beneficios.

— ¿Qué impacto tendría la ley que promueve el gobierno?

— El DS del gobierno lo que busca es liquidar la DM y en ese afán no van a cesar. Para ello, reitero, han venido construyendo mentiras como el tema de democratizar la entidad. Van a un colegio y dicen: maestro, hoy tú puedes ser directivo de la DM, pero no les dicen que esa norma lo que busca es favorecer directamente a la Fenate Perú.

— Ya tienen comité electoral.

— El comité electoral que eligieron es gente ligada amicalmente a los del Bloque Magisterial y no sé si exactamente a Fenatep. Toda la logística e infraestructura de funcionamiento que va a tener este comité electoral estará instalada dentro del Ministerio de Educación y además en las direcciones regionales y ugeles del país. Por lo tanto, el Minedu tendrá todo el control y ellos harán las cosas a talla y medida de la Fenate Perú.

— Deme un ejemplo.

— El más claro es el siguiente: la resolución ministerial 356 del Minedu indicaba que una lista para poder inscribirse debía tener el 30% de afiliados como adherentes. Fenatep va al ministerio, presiona a Serna y él cambia esa resolución por la 375 que ya no pide 30% de adherentes, sino que lo baja a 1%. Eso demuestra la orfandad de la Fenatep en el magisterio.

Se viene fuerte disputa por control de la Derrama Magisterial. Foto: difusión

— ¿Sabe si en el Congreso se mantiene la postura por la no intervención de la DM?

— Confiamos en que el Congreso haga que Pedro Castillo no prospere en su intención de apropiarse de los fondos de la DM, porque esto es un ensayo para que mañana pueda intervenir cualquier entidad privada. No sería novedad que un Bruno Pacheco, un Juan Silva, un Geiner Alvarado, prácticamente buscados por la fiscalía, puedan ser miembros del directorio de una entidad financiera. Algo que el magisterio no quiere. Con el tema de la DM están construyendo un globo de ensayo y el Congreso debe enmendarle esta plana al gobierno.

— ¿Por qué la Fenatep busca liquidar la Derrama?

— No quiere que los maestros del país tengan una entidad previsional, no quiere una entidad que ayude a los maestros en diferentes servicios y beneficios. Lo que no brinda el Estado lo hace la DM. Este sistema de previsión lo quiere destruir Pedro Castillo, Serna y su sindicato.

— Un sindicato pequeño que cuenta con un respaldo especial.

— Su respaldo es tener un títere en Palacio de Gobierno, como es Pedro Castillo. Su respaldo es tener a un ministro útil y servil a sus intereses como es el señor Rosendo Serna. No tienen respaldo del magisterio. Han convocado a un paro el día 21 de setiembre y no han parado ni siquiera ellos mismos. Tienen orfandad, además de rechazo, y al sentirse rechazado, lo que hace es auparse bajo el manto de Pedro Castillo y Rosendo Serna para querer hacer esta fechoría dentro de la DM y afectar a 250 mil maestros y sus familias.

— ¿Teme que en una posible intervención o liquidación de la Derrama Magisterial se esfumen sus fondos?