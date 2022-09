Uso opcional de mascarilla perjudicará vacunación en Arequipa

El Hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa hace 4 días no presenta casos de COVID-19. La cuarta ola de la pandemia sigue en caída en. El gobierno dispuso el uso opcional de mascarillas en lugares abiertos. En hospitales y en el transporte público es obligatorio portarlo. La medida se hará efectiva al día siguiente que se publique la resolución.

Para la consejera y presidenta de la Comisión del Consejo Regional de Arequipa (CRA), Gloria Salas, es muy apresurada la medida debido a que toda la población no está vacunada. “Hay personas que no están con todas sus dosis. Se va a flexibilizar todo”, advirtió la autoridad ya que no será obligatorio exigir los carné de vacunación.