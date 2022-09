Carlos Herrera: “La literatura es una manera de canalizar mis vocaciones negativas”

Dos personas conviven en Carlos Herrera (Arequipa, 1961). De rostro apacible y sereno, el pacífico diplomático ha poblado de los más peligrosos monstruos y atroces crímenes su carrera literaria. Herrera dejó Arequipa a los 19 años para enrolarse a la Academia Diplomática del Perú. Tenía la intención de dedicarse solo a la literatura, pero la diplomacia ya es parte importante de su vida. Retorna a la ciudad con un nuevo libro en el brazo, “Horres minúsculos” (La Travesía), relatos breves que siguen hurgando en lo espeluznante. “La muerte también planea el libro”, precisa el escritor que presentó el texto en la Feria Internacional del Libro (FIL).

¿Cómo alguien con esperanzas literarias optó por la diplomácia?

Ingresé a la carrera diplomática pensando en ir a Lima para estudiar Literatura allá y luego pensando ir a Paris algún día. Sobre todo me fui para no ser abogado en Arequipa. Me parecía horrenda la calle San Francisco llena de abogados. A la academia la percibía como una chamba para ganarse la vida y escribir. Pero en Lima es casi imposible escribir. Donde más se trabaja es en la Cancillería. En el exterior trato de escribir por cada estancia de 5 años por lo menos un libro de los más diversos: novelas, cuentos o estos textos pequeños.

¿Habitan dos personalidades en Carlos Herrera, por un lado el diplomático y por otro escritor de horror?

He escrito mucho sobre el horror. Hay una película francesa “Drole de dram” que trata de un escritor de novelas policiales y de horror. Su mujer le dice: “a costa de escribir cosas horribles termina por suceder”. En mi caso es como un exorcismo. Escribo para que no suceda y se quede en el plano literario.

¿Entonces hay un lado oscuro en usted?

-Es una deformación muy inicial. A todo niño le encanta el miedo. Además, en todas las civilizaciones los monstruos atraviesan transversalmente. Hay un libro que escribí con el pintor José Tola “Dime Monstruo”. Es muy bello formalmente y fantástico con las ilustraciones. Hablo de monstruos desde la Odisea a de la etimología egipcia, y los monstruos morales, como Jack El Destripador. Hay que preguntarse quienes son los monstruos, por qué los son y sus circunstancias.

Hay una predilección por el tema.

Tengo una fascinación por lo oscuro, es claro. Quizás no es que tenga una doble personalidad pero sí una personalidad múltiple que tenemos todos en algunos momentos. Nací, crecí hasta los 19 años en el mismo barrio de Vladimiro Montesinos, el exasesor. ¿Por qué en circunstancias más o menos semejantes no desarrollé su monstruosidad? Yo creo que Vladimiro califica para monstruo por su falta de moralidad absoluta. La literatura es una manera de canalizar mis vocaciones negativas.

¿Cree que la literatura pueda influenciar tanto que nos empuje a cometer crímenes’

Todo es posible. He leído el caso de un escritor que casi buscando la inspiración comete el crimen. Es raro, me parece que es más habitual la forma mía de desfogar pulsiones o pensamiento negativos con la literatura.

Su libro “Blanco y negro” fue publicado nuevamente por los 25 años. ¿Su personaje Ulises García que no tiene la capacidad de decidir o tomar postura frente a nada, es aun metáfora de lo que piensa usted de la sociedad?

-”Blanco y negro” ha sido concebida como una tesis, como un plan muy desarrollado y que puede ser un modelo para un trabajo académico. En el caso de Ulises García no tomar decisiones lo va llevar hasta la muerte. El mundo está hecho para alguien que deba querer hacer algo. En el momento que uno quiere hacer algo, adopta una decisión, pero puede caer en el error.

Las sociedades han criticado mucho a los tibios. ¿Usted cree en las tonalidades que puede haber entre el bien y el mal?

-Comenzando por los evangelios. Uno de los epígrafes de “Blanco y Negro”: “tú eres ni frío ni caliente. Tú eres tibio y por ser tibio te arrojaré de mi boca”. Para mi la tibieza me parece absolutamente civilizada porque los contrarios a la tibieza son el extremo calor y el extremo frío. Con la tibieza uno puede navegar en las aguas y puede ir de un lado a otro dependiendo de las circunstancias.

En este mundo de las redes sociales. ¿Estamos yéndonos más los extremos?

Los extremos tienen mayor capacidad de resonancia por la redes, ese es el problema. No es que haya todo el tiempo extremistas, pero que tiene un voz publica ya no anónima. Ese es un problema latente.

¿Cómo ha sido el proceso para escribir “Horrores minúsculos”?

Fue un proceso largo, no todas las narraciones son recientes. Hay algunas que datan de hace 30 años. Pero que nunca han sido integrados. Lo apropiado ha sido rescatar los relatos para que dé una cierta estabilidad en mi producción en el sentido que siempre ha habido monstruos o diablos. También la muerte planeó un poco el libro. Debe ser el hecho que tengo 60 años y ya no es un tema lejano, es cada vez más cercano.

¿Tiene preocupación por la muerte?

Es una curiosidad casi, pero también es algo consciente. Esto no dura mucho más, así de simple.

¿Sus historias de horror nacen de su cabeza o hay un influencia social o bibliográfica?

Hay mucha bibliografía, de libros. El género fantástico me apasiona desde pequeño y trato de hacer homenaje con lo que escribo.

Rey de España inauguraría Congreso de la Lengua Española

Carlos Herrera es responsable de Asuntos Culturales de la Cancillería Peruana. Integra parte de la delegación que organiza el Congreso de la Lengua Española que por primera vez se realizara en Arequipa.

“El año pasado vino una delegación del Instituto Cervantes y de la Academia de la Lengua Española. Ahora vendrá una delegación técnica en noviembre para lanzar el Congreso que se llevara a cabo entre el 27 al 31 de marzo. En evento ha sido declarado de interés nacional. Tenemos un equipo con varios arequipeños organizando el evento. Se supone que el Rey de España debe venir para inaugurarlo con el presidente de la República”.