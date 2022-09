Bullying en Madre de Dios: escolar fue golpeado y amenazado de muerte por ser de una comunidad nativa

En Madre de Dios, una mujer denunció que su menor hijo fue golpeado de manera salvaje por un compañero de clases en el colegio Niña María, del distrito de Iberia (provincia de Tahuamanu), por la única razón de pertenecer a la comunidad nativa de Oceanía.

Según el pariente de la víctima, el bullying del cual es víctima el escolar sería constante. También señaló que fue amenazado de muerte por sus raíces. En ese sentido, cansada de este acto de violencia contra su hijo, denunció este hecho ante la fiscal Teresa Corinmaya.

Sin embargo, la autoridad de la Fiscalía de Puerto Maldonado rechazó investigar al respecto y no sancionar a los responsables.

Asimismo, la madre indicó a Exitosa que la fiscal Corinmaya le indicó que no revisará el caso de bullying contra el afectado porque “no era prioridad” y, por ese motivo, no realizaría ninguna acción para acabar con esta problemática alarmante en el país.

La víctima, tras no recibir ayuda y no poder controlar esta situación, prefirió no asistir a clases; por lo que está perdiendo sus estudios por este caso de violencia. Cabe señalar que, mientras este incidente de bullying ocurre en la institución educativa Niña María, el director se encuentra de vacaciones.

Canales de ayuda

Ante el acoso escolar existe la plataforma SíseVe, que es una línea telefónica a la cual puedes llamar en casos de bullying. El número es 0800-76888 y permite comunicación sin necesidad de acceso a internet.