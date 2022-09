Natacha de Crombrugghe: ¿qué se sabe de la desaparición de la turista belga en el Colca?

Han pasado ocho meses desde que los padres de Natacha de Crombrugghe hicieron pública la denuncia de la desaparición de su hija. En medio de la investigación, las brigadas de rescate y la Policía Nacional del Perú realizaron algunos hallazgos, pero ninguno ha logrado guardar relación con el caso de la joven. No obstante, este 23 de septiembre se ubicó un cuerpo al que se le realizarán una serie de exámenes para determinar si se trata o no de la belga.

La familia aún guarda la esperanza que la joven se encuentre desaparecida, por lo que rechazaron que el cadáver encontrado fuera de ella.

Cronología de la desaparición de la turista belga

La búsqueda de Natacha de Crombrugghe comenzó cuando sus progenitores denunciaron ante las autoridades peruanas que su hija había perdido contacto con ellos desde hace un par de días. Lo último que la mujer les indicó fue que tenía planeado ir al Cañón del Colca.

Entonces, la PNP, alertada de esta situación durante el 3 de febrero —junto a todo el personal indicado, un total de 43 efectivos— salió para intentar dar con el paradero de Natacha. Sin embargo, los primeros días se tornaron imposibles.

Ante ello, recurrieron al uso de dron de alta tecnología que les permitiría ingresar a zonas inaccesibles de Cabanaconde e incluso del Cañón del Colca para intentar encontrarla, pero, pese al uso de este dispositivo, la búsqueda tampoco fue exitosa.

Apoyo del Gobierno Belga

La familia pidió apoyo a su gobierno y al cónsul de Bélgica. En esa línea, Mark Van de Vreken arribó a Perú para ver cómo se desarrollaba la búsqueda de Natacha y unir esfuerzos para dar con el paradero de la joven de 28 años. Todas las autoridades, brigadas de rescate y padres de la turista peinaron la zona y también otras posibles rutas que siguiera para llegar a Sangalle, así como otras zonas cercanas.

Primeras imágenes de la turista tras su desaparición

Semanas después de iniciada su búsqueda, la PNP logró dar con las imágenes de las cámaras de seguridad del hospedaje donde la turista habría pernoctado. Lo que se pudo apreciar es cómo la joven ingresa y sale del lugar con una mochila de viajeros grande en la espalda y un objeto en la parte delantera. Asimismo, vestía una casaca, un pantalón oscuro y zapatillas negras.

Natacha se encuentra desaparecida desde el último 24 de enero. Foto: Captura Canal N

Prendas halladas no eran de Natacha de Crombrugghe

El último 16 de febrero, los agentes de la Unidad de Intervenciones Rápidas (Usar) hallaron un zapato de trekking y un guante, ambos de mujer. La PNP, al ser alertada de este importante hallazgo, cercó la zona con la esperanza de haber encontrado alguna evidencia del lugar donde podría estar la joven. Sin embargo, las pericias realizadas a la ropa descartó ello.

Ese mismo día, fueron un total de 12 testigos los que indicaron ver a Natacha en el trayecto al Mirador que pasa por el distrito de San Juan de Chuccho para llegar a Sangalle. Este grupo de personas describió a la joven con las prendas de vestir similares a las de las imágenes difundidas. Esto llevó a las autoridades a redoblar la búsqueda en la zona sin éxito alguno.

Nuevas imágenes de Natacha de Crombrugghe salen a la luz

La PNP reveló que la turista belga ingresó a otro hotel en Cabanaconde, pero tras no llegar a un acuerdo con el precio de la renta, se retiró del lugar. Ello fue confirmado por las imágenes de seguridad del lugar que registran el ingreso, conversación y salida de la joven.

Hallan rastros de sangre en casa contigua a hotel y son negativos

El equipo de búsqueda y rescate junto con la PNP no habían ingresado a una vivienda que se encontraba al lado del hotel La Estancia, donde la joven no logró hospedarse. Se presumía que Natacha pernoctó en el lugar; de hecho, cuando las autoridades ingresaron, hallaron prendas de ropa. Por tanto, realizaron la prueba de luminol que dio positiva. Sin embargo, no encontraron ningún cadáver.

La Policía indicó que se le practicaría una prueba de ADN para determinar si correspondían a la turista belga y el resultado fue negativo.

Hallan cadáver que sería de Natacha de Crombrugghe

Finalmente, la última información que se maneja del caso es lo que ocurrió este 23 de septiembre, cuando se dio a conocer que un cuerpo fue hallado en el río del Colca. Según las características de estos restos óseos, se trataría de una fémina. Sin embargo, aún realizan las pericias correspondientes para determinar si es o no Natacha.