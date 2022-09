Ningún partido político plantea propuestas sobre la problemática del embarazo adolescente en la región de Arequipa. Según la presidenta del Foro Regional por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Forbes), Mercedes Neves, los candidatos no han mostrado interés por este tema que mantiene sus estadísticas parejas desde hace aproximadamente 20 años.

El Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea del Ministerio de Salud indica que, en la región Arequipa, durante el 2021, un total de 955 adolescentes entre los 11 a 19 años se habrían convertido en madres y, hasta septiembre del 2022, 668 ya son mamás.

Asimismo, en lo que va del 2022, ya son 14 niñas menores de 14 años que se convirtieron en madres producto de una violación sexual. El abuso lo cometen las personas más cercanas a ellas, como sus familiares. Frente a esto, Neves recomienda trabajar con los padres de familia y las adolescentes. Además, indicó que ellas deben ser conscientes de lo que les está ocurriendo y no quedarse calladas.

La educación como herramienta para la prevención

Según Mercedes Neves, la educación sexual integral (ESI) promueve los valores basados en el respeto a las personas y a sus derechos, tales como: la libertad, la no discriminación, el cuidado de la salud, la igualdad. Asimismo, brinda las herramientas para que las niñas, niños y adolescentes aprendan a protegerse y denunciar, si fuera necesario, casos de abusos sexuales.

Sin embargo, la correcta implementación de la ESI en el Perú aún tiene muchos retos por resolver. De acuerdo con el reporte más reciente de la Defensoría del Pueblo y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el 65% de las instituciones educativas encuestadas no han sido capacitadas sobre la ESI.

La presidenta de Forbes afirma que el problema de la implementación de la ESI en los centros educativos del país es que no hay una apuesta real y, al contrario, el Estado peruano, reduce y elimina esto. “Nunca es suficiente el presupuesto. Hay convicción, pero no se profundiza. Se necesita una capacitación a los docentes. Que se trabaje desde los gobiernos locales. Ahora ya deberían existir programas de gobierno que involucren esto bajo algo contundente, pero no los hay”, señala.

Se le consultó hasta qué punto sería ideal la enseñanza de la educación sexual integral a las niñas si nos colocamos en la posición de que no tienen la suficiente madurez para tomar decisiones acerca de su sexualidad. “El proceso de inmadurez no las invalida. Antes veíamos a los menores como sujetos de protección y no de derecho, se ha ido cambiando este enfoque porque es importante que se les imparta estos conocimientos y que intervengan en su formación desde los maestros y padres de familia. Se supone que la información es gradual según la edad del adolescente. Deben conocer sus derechos y deberes” puntualiza Neves.

Respecto a la Ley 31948, que permite a representantes de los padres vetar textos escolares, asegura que pone en riesgo la enseñanza correcta de la ESI, ya que indica que tiene un contenido que habla de sanción a los docentes en caso impartan dicha educación.

Desarrollo

La maternidad temprana ocurrida al 2019 le costó aproximadamente 6 millones de dólares al país, esto se midió a través de un estudio macroeconómico con rigor científico.

Se sabe también que el impacto que genera la gestación y la maternidad en mujeres adolescentes contribuyen a la transmisión intergeneracional de la pobreza, la vulnerabilidad y la desigualdad de género.

Las principales causas del embarazo adolescente en la región actualmente son varias, entre ellas la inestabilidad del hogar, la migración y la deserción escolar.

Las regiones de la selva del Perú tienen la mayor tasa de embarazo adolescente. Neves indicó que se debe a las condiciones de la zona y al escaso desarrollo; es decir, a que no tienen acceso a los servicios de primera necesidad como son salud y educación.

Asimismo, indicó que en el sur del Perú no tenemos tasas tan altas de esta problemática; sin embargo, a pesar de ello, lo ideal es que no debería darse y que la región sureña que presenta más casos es Puno.

PUEDES VER: Arzobispado promueve peregrinación desde Arequipa a la Tierra Santa

Se le consultó acerca de la cultura de violación en nuestro país y manifestó que se debe al machismo, a la sociedad patriarcal en la que vivimos. Que existe una normalización, una tolerancia frente a esto y que una menor es aún más vulnerable a ser víctima.

Campaña

La presidenta de Forbes resaltó que vienen realizando actividades y trabajando sobre este tema a través de “Me toca”: la campaña que llama a tomar acción contra el embarazo adolescente. Iniciativa que pretende difundir la importancia de prevenir la gestación en las menores, visibilizar esta realidad y sensibilizar a los principales actores involucrados, como son los padres y madres, instituciones y adolescentes, sobre el rol que cada uno cumple para prevenir tal problemática y reducir estas preocupantes cifras.