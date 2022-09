Puno: madre continúa buscando a su hijo que desapareció en La Rinconada

Puno. La madre de Edgar Choquehuanca Ccari (24), joven que desapareció el pasado 14 de agosto en el centro poblado La Rinconada, continúa con su búsqueda.

Rosa Ccari Choquehuanca presume que su hijo está muerto, que lo asesinaron. Lo último que sabe de él es que salió con dirección a una cantina de esta localidad junto a sus amigos.

Los jóvenes que lo acompañaban hasta ahora no han sido citados por la Policía, por lo cual la progenitora denuncia que no recibe la ayuda correspondiente. “Los policías no nos apoyan en nada, quiero encontrar a mi hijo, su cuerpo aunque sea para poder enterrarlo, ya no hay sueño ni ganas de comer”, dice en declaraciones para Fama Tv.

Además, los amigos habrían señalado que Edgar Choquehuanca estuvo bebiendo con ellos hasta las 12.00 de la noche y que después se fue con rumbo desconocido, sin embargo, luego habrían entrado en contradicciones.

Lamentablemente, ya transcurrió más de un mes y hasta el momento no se sabe nada del paradero del joven. Su madre, natural de la provincia de Azángaro, llegó hasta la Plaza de Armas de la ciudad de Juliaca para denunciar que lo sigue buscando incesantemente por su cuenta. “Si se hubiera ido lejos, mi hijo siempre me diría ‘mamá estoy aquí, no te preocupes, no llores’. Algo le ha pasado”, asegura la progenitora.

El joven trabajó durante dos semanas en la mina y desapareció. Su celular estaba apagado. No obstante, ahora registra como si estuviera en una zona donde no hay señal. Tiene una pequeña hija que se encuentra muy triste.

La madre pide apoyo económico para seguir buscándolo. Si deseas ayudarla, puedes comunicarte al número 946 733 506.