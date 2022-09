Nueva forma de estafa: le roban 28.000 soles con supuesto subsidio por el fallecimiento de su madre

Una mujer sufrió el robo de cerca de 28.000 soles a través de una nueva modalidad de estafa. Georgina Ríos realizó diversos pagos para cobrar un supuesto subsidio que iba a recibir por el fallecimiento de su madre, extrabajadora del Hospital de la Policía.

La víctima denunció que el dinero sustraído formaba parte de los ahorros de su mamá, quien murió luego de luchar por un año contra un cáncer agresivo al cerebro.

“En el velatorio, muchas personas me comentaban sobre dos sueldos que tenía que recibir tras el deceso, pero no era el momento para pensar en cuánto podía obtener. No soy un ave de rapiña que está pensando en lo que mi madre me dejó”, declaró Georgina para ATV.

Usaban nombres reales

La mujer comentó que la primera persona que la llamó se identificó como el teniente Martín Salas, del área de Bienestar Social de la Policía Nacional del Perú (PNP), quien le pidió que siga las coordinaciones con el capitán Eduardo Vidal, de la Dirección de Recursos Humanos de la PNP (DIRREHUM).

Luego, el supuesto capitán de la PNP le pidió que se comunique con Eduardo Gamboa, el nombre real de un trabajador del Banco de la Nación, quien le daría todos los requisitos necesarios para los trámites y el pago de una tasa de impuestos.

“Pensé que me estaban facilitando la vida para hacer las gestiones por mis horarios de trabajo. Me dijo que tenía que depositar a unas cuentas BCP, ya que era un cheque extemporáneo. Además, tenía que hacer los depósitos ese mismo día porque, si no lo hacía, el Banco de la Nación iba a archivar el caso y el reclamo iba a demorar entre tres y cuatro años mediante un proceso administrativo y judicial”, narró la afectada.

Georgina confiesa que se sorprendió al notar que estas personas tenían todos los datos de su madre, como el tiempo de servicio, día de cremación, sus ingresos y el teléfono fijo.

“Yo pienso que hay una mafia infiltrada en el área de Bienestar Social de la PNP. La información ha tenido que salir de ahí. Yo soy una persona muy desconfiada y como encontré archivos en internet de lo que él explicaba. Caí en la estafa. Son personas con mucha experiencia en esto porque respondían a todas mis dudas“, afirmó.

La víctima acudió a las oficinas administrativas del Banco de la Nación para hablar con Eduardo Gamboa, pero no fue atendida. El dinero fue finalmente depositado a Yenifer Karen Tume Bejarano y Gabriela Carrasco Suárez. Si bien el Banco de Crédito del Perú congeló las cuentas de ambas mujeres, la entidad bancaria le advirtió que, si no encontraban más antecedentes o denuncias, se iban a volver a activar.

“Quiero pedir que más personas denuncien. Mi mamá dio su vida por esta institución, trabajó con todo el amor del mundo, y ahora miren cómo le están pagando”, expresó.