Los Olivos: PNP captura a una pareja que extorsionaba a mujer que le alquiló un inmueble

La Policía Nacional del Perú capturó a una pareja de extorsionadores que exigían el pago de 500 soles mensuales a la dueña de un inmueble en Los Olivos. Uno de los delincuentes fue inquilino de la mujer, a quien luego amenazó durante semanas.

“El tiempo se acabó, habíamos quedado con 200 y me habías dicho que ya los tenías, ahora me sales con que no. Voy a matar a tu familia”, se escucha en uno de los audios que enviaban a la empresaria.

Carlos Ruiz Cortes Mujica, de nacionalidad venezolana, fue capturado junto con Pamela Lizbeth Pacus, su pareja, una peruana de 38 años. Ambos fueron detenidos a través de labores de inteligencia de la Dirincri, con las que se determinó que para cometer este delito fingían ser integrantes de el Tren de Aragua, una banda criminal de Venezuela.

La PNP registró dos casos de extorsión en los distritos de Los Olivos y San Luis. Foto: El Sol de Toluca

Caso de extorsión en San Luis

Una empresaria del sector avícola también fue víctima de extorsión en el distrito de San Luis. Se le exigía el pago de 10.000 soles a cambio de no atentar contra su vida. El sujeto había trabajado anteriormente en la compañía, por lo que conocía las actividades comerciales y el entorno familiar de su exempleadora.

La mujer había acordado entregar el pago en la estación Miguel Grau del Metro de Lima. Los agentes de la división de secuestros y extorsiones de la Dirincri la acompañaron y lograron la captura de Maximo Gomez Chavarria, un expresidiario de 46 años que era conocido como ‘Borrego’.

¿Cómo denunciar una extorsión?

Si eres víctima de extorsiones telefónicas, puedes reportar tu caso a la central de emergencias de la Policía Nacional del Perú llamando al 105. De esta manera, se redirigirá tu denuncia a la comisaría de tu sector y finalmente a la División de Investigación Criminal (Divincri), la unidad especializada de la PNP para este tipo de crímenes.

Es importante recordar que el titular de la línea por la cual recibes las llamadas de amenaza puede solicitar a su empresa operadora el registro de las llamadas entrantes para que tengas pruebas del crimen.