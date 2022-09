Pese a bloquear su celular por robo, le sustraen S/ 10.000 de ahorros en su cuenta bancaria

Con información de Jessica Merino / URPI-LR

El pasado 18 de setiembre, la vida de Norusca Orna dio un giro completo luego de ser víctima del robo de su celular cuando estaba a bordo de una combi. Es así que la mujer de 28 años nunca imaginó que tras el hurto le terminarían sustrayendo S/ 10.000 de su cuenta de ahorros del BCP. A pesar de que la agraviada bloqueó la línea y el equipo móvil, minutos después de haber sido asaltada, hasta la fecha no ha podido recuperar el monto.

“Me robaron el domingo a las 8.48 p. m., mando el mensaje con mi código de bloqueo, ahí ya había bloqueado mi celular y el chip. Al llegar a casa, estaba afectada, pero no me imaginaba que iban a sustraer mi cuenta. Yo trabajo con varios bancos y por presentimiento, a las 10.40 p. m. decido bloquear mi tarjeta del BCP, porque yo lo había designado para ahorrar mi dinero. Llamo y el joven (del BCP) procede al bloqueo de mis tarjetas”, contó a La República.

Al día siguiente, cuando Norusca se contacta con el BCP para volver a afiliarse, recién se da cuenta de que le habían vaciado sus ahorros. “Cuando lo logré hacer (afiliarse), fue que me percaté del robo de los 10.000 soles. En ese momento, todo fue bastante difícil. Le dije a la señorita que me espere en la línea y empecé a llamar a todos los bancos para bloquear todas mis tarjetas. Gracias a Dios, no hicieron movimiento en ningún otro banco”, dijo.

La usuaria realizó la denuncia en la comisaría de Villa. La cuenta que recibió su dinero está a nombre de la ciudadana Sarai Julisa Terbullino Vicuna en el banco Interbank, según consta en el atestado policial.

Reclamos denegados

Los dos primeros reclamos respondidos por la entidad bancaria fueron declarados improcedentes. “En el primero me dicen que se generó bajo mi contraseña, clave y por el aplicativo. En el segundo, el banco coloca que fue generado con la tarjeta y la clave de 4 dígitos. Y todos sabemos que esa clave no se usa para el acceso a la banca móvil o por internet. La tarjeta no la perdí, está en mi pode r”, aseveró.

Por el lado, la denunciante señaló que se contactó para reportar el movimiento fraudulento. “Hasta ahora no tengo una respuesta” , afirmó. Agregó que solicitó retener el dinero a manera de evitar que se concrete el robo.

El banco en cuestión informó que lamentan la situación de la agraviada y que están analizando el caso. Foto: Jessica Merino / URPI-LR

La joven cuestionó el sistema de seguridad del BCP, dado que nadie le notificó que se estaban realizando movimientos sospechosos. “Cuando yo llamé el asesor nunca me informó que había una transacción fraudulenta. Cuando fui a la oficina, la señorita tampoco me informó. Yo en esta cuenta lo usaba como ahorro, eso significa que no tocaba el dinero o cuando lo hacía no era en gran volumen”

De esta manera, el último movimiento significativo que hizo Norusca fue hace más de cinco meses y por S/ 3.000. “Durante este tiempo, el monto máximo era de S/ 400.00 mensuales, que es de un pago fijo. Eso quiere decir que el área de monitoreo y prevención debió darse cuenta de esta transacción, que fue de 10.000 soles, y que no suelo hacer ni lo he hecho nunca”, enfatizó.

Advirtió que el BCP, a través de su sistema de seguridad, debió notar esta operación como fraudulenta. “Si se hubiesen percatado, se hubiesen dado cuenta de que mi celular estaba bloqueado, porque yo lo bloqueo a las 8.48 p. m. y la transacción fraudulenta se hace a las 9,08 p. m.”, dijo.

“ Más allá de pedir que generen la devolución de los 10.000 soles, les pediría que fortalezcan su sistema de seguridad . Esto no debería de pasar, que nos roben cuando el equipo ya está bloqueado. La clave token es como una clave SMS, y un mensaje de texto no va a llegar a una línea bloqueada. Si hoy sufro el robo, con el bloqueo debería ser suficiente para que los bancos tengan una alerta y cualquier transacción que se haga debe ser no autorizada”, expresó.

BCP se pronuncia

En un comunicado a La República, la entidad informó que lamentan la situación de la agraviada y que “están analizando el caso y el resultado le será comunicado directamente a la clienta en los próximos días”.