Estudiantes de Beca 18 protestan por reducción de número de vacantes

Un grupo de postulantes a Beca 18, acompañados de sus padres y hermanos, protestaron ayer en los exteriores del Congreso por la reciente reducción del número de vacantes (de 19 mil a 5 mil) en el Programa Nacional de Becas del sector Educación.

Alexander Casas Cóndor, del Frente de Postulantes a Beca 18, refirió que están en contra del ingreso libre porque solo ayuda a insertarse a una universidad, “en cambio, Beca 18 es una beca integral, que da alimentación, vivienda y cubre la matrícula”.

“No se han invertido más de 76 millones de soles. Ese dinero se está ahorrando para el proyecto de ingreso libre a las universidades”, insistió, y agregó que, en el caso de Beca 18, la reducción es de 5 mil a 1.194 vacantes.

PUEDES VER: Gobierno y Fenate acuerdan control de la Derrama y revisar currículo

El plantón empezó en los exteriores del Ministerio de Educación (Minedu) en horas de la mañana y luego, por la tarde, se trasladó al Congreso.

Casas comentó que se reunirán con algunos congresistas. “Tenemos cita con los congresistas Sigrid Bazán, Flor Pablo y Alex Paredes para que puedan tomar medidas en representación del pueblo”.

En tanto, desde Nueva York, el ministro de Educación, Rosendo Serna, dijo que su cartera está en defensa del proyecto de ingreso libre a las universidades y también de Beca 18.

Indicó que, en cuanto a Beca 18, no solo hay que mirar la parte cuantitativa sino analizar la parte técnica y a quién beneficia este programa de estímulos.

“Hay que referirnos cómo se está dando esta Beca 18, a quiénes beneficia, cuántas becas se dan, a dónde está orientado, si a la universidad pública o universidad privada. Hay que ver cómo es que se ha abierto para que ahora alumnos que egresan de las instituciones educativas privadas tengan la opción de ingresar a Beca 18″, argumentó sin dar mayores explicaciones sobre la afectación a más de 19 mil postulantes que se presentan cada año al proceso de selección de Pronabec.

Programa de becas se ha visto afectado por decisión del Ministerio de Educación. Foto: Pronabec

Y agregó que “hay la necesidad de replantear ciertos temas, hay que hacer un estudio que permita apoyar a los que no tienen, en este tema no solo es la mirada cuantitativa, es la mirada técnica y a quién beneficia”. No obstante, no señaló fechas ni plazos para hacer este análisis.

PUEDES VER: Consejo Nacional de Educación recomienda trabajar en recuperar los aprendizajes

En otro momento señaló a canal N que lo que quiere es que las personas que no tienen recursos puedan ser atendidos con el ingreso libre y también que Beca 18 atienda con una normativa pertinente.

“No puede ser posible que esté siendo desplazada la gente que realmente requiere este apoyo”, señaló.

También se refirió a la designación de María Tarazona como jefa del Pronabec y dijo que cumple con los requisitos para el cargo. Tarazona fue viceministra del Midis, pero renunció.

La palabra

Rosendo Serna, ministro de Educación

“Hemos presentado un proyecto de ingreso libre a las universidades. Esto permitirá que 5 mil jóvenes de escasos recursos y que son vulnerables accedan a la educación superior. Depende del Congreso”.