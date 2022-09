Piura: 82 niños de nivel inicial aún esperan reconstrucción de colegio tras paralización desde 2021

Más de 80 estudiantes de nivel inicial de la institución educativa n° 1026, en el distrito de Cura Morí, en la provincia de Piura, reciben clases presenciales en un salón comunal de esta jurisdicción desde inicios del año escolar. Esto se debe a que el proyecto de reconstrucción de la escuela se encuentra paralizado, a la espera de presupuesto para acondicionar el terreno donde se ejecutarán los trabajos.

Al respecto, la directora del centro educativo, María del Socorro Sánchez, detalló que a fines del 2021 se identificó agua debajo de la superficie donde se construiría la nueva infraestructura. Tras un estudio, en el mes de marzo, la Municipalidad Provincial de Piura acordó transferir un millón de soles para adecuar el espacio, sin embargo, hasta el momento la comunidad educativa sigue a la espera de este presupuesto.

Sánchez añade que el salón donde se encuentran, a día de hoy, no cuenta con las condiciones adecuadas para brindar clases al alumnado de 3, 4 y 5 años. “Los niños aún no están inmunizados, se han agripado, y las profesoras hemos pasado por un proceso de COVID.19. Estamos dos profesoras en un espacio y otra ha ido, prácticamente, a un corral que es techado. No podemos enseñar, las voces de las maestras se confunde y los niños se distraen”, expuso la maestra a La República.

Asimismo, la docente explicó que la institución contó con aulas prefabricadas ubicadas al costado de un dren, pero estas se encontrarían ubicadas en una zona muy alejada de la vivienda de la mayoría de los infantes; por lo que los padres se opusieron a que los estudiantes reciban las clases en este espacio.

“Los padres temían que los niños se podría ir para allá (el dren), ya que los salones no contaban con cerco (perimétrico) . También estaba el tema de los zancudos, que podría darles la enfermedad del dengue. No quisieron entonces unos padres prestaron el local a la comunidad”, puntualizó.

Por último, la directora detalló que el día de mañana, miércoles 21 de septiembre, se reunirán con personal de la comuna provincial para establecer nuevos acuerdos con relación a la entrega de presupuesto para los trabajos de reconstrucción. En esa línea, añadió que la comunidad espera que se agilice la transferencia de presupuesto, ya que el próximo cambio de gestión municipal les hace temer que la ejecución del proyecto continúe retrasándose.

