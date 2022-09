“Por favor, que se retire”: inquilina debe 33.000 soles de alquiler de dúplex en Magdalena

Fanny Montes nunca pensó que alquilar su departamento en Magdalena le traería más dificultades que beneficios. La mujer firmó un contrato con Marisol Mercado Justiniano, de nacionalidad boliviana, quien daba sensación de confianza para la propietaria del inmueble.

De acuerdo a la dueña, al inicio de la relación contractual todo marchaba de manera adecuada; sin embargo, hace siete meses las cosas cambiaron. La inquilina dejó de pagar su alquiler de 8.000 soles y tampoco se hizo cargo de los gastos de mantenimiento del dúplex.

En reiteradas oportunidades intentó conversar con Mercado, pero no tuvo éxito. “ Por favor, que se retire de mi inmueble y que pague lo que debe es lo único que pido”, refirió la agraviada.

Asimismo, contó que en este tiempo de mora descubrió denuncias contra Marisol Mercado. “En Arequipa también hizo lo mismo”, refirió.

Vivienda y estudio de televisión

La propietaria señaló que la inquilina tampoco cumple con las cláusulas del contrato, debido a que utiliza dúplex como vivienda y estudio de televisión. “Instaló su lugar de trabajo, hace entrevistas. Yo solo alquilé como vivienda (...) Solo paga la luz porque con eso trabaja. El agua no se le ha podido cortar”, explicó.

¿Qué debes hacer si un inquilino moroso no quiere desocupar tu inmueble?

Carlos Chueca, abogado de Inquilinos morosos SAC, señaló a La República en una anterior oportunidad que se deben seguir varios pasos para que un inquilino moroso desocupe un inmueble.

Lo primero es presentar una carta notarial al inquilino indicando la deuda vigente. El reclamo, según el especialista en temas inmobiliarios, se puede hacer desde los dos meses y medio.

En el caso de que no se obtenga una respuesta positiva, el agraviado tendrá que recurrir a un proceso judicial, el cual puede durar varios años. “Al final, todo dependerá del contrato que se tenga, pero el juicio de desalojo más corto puede llegar a los ocho meses ”, dijo.

Mientras el proceso se desarrolle y las partes se pronuncien, el inquilino seguirá habitando la vivienda. Es importante precisar que, en el caso gane el propietario, solo obtendrá el desalojo, más no el dinero de las mensualidades anteriores, ni los pagos pendientes de luz, agua, mantenimiento, entre otros.

“ Las leyes hacen que recuperes el inmueble, más no que cobres . Por eso, con las evaluaciones correspondientes se evitaría todo esto. Los reportes en Infocorp no bastan, ya que estos te dicen si eres moroso hoy, pero no si eres solvente”, subrayó.