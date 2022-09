“Necesito S/ 4.000 para salvar mi vida”: prestamistas extranjeros amenazan a mujer por no pagar deuda

Una ciudadana —quien prefirió no revelar su identidad— denunció que fue amenazada por prestamistas colombianos al no cancelar una deuda de S/ 4.000. Según declaraciones de la víctima, el crédito solicitado fue de S/ 5.000 hace un mes y medio. Además, el plazo para pagarlo era de 24 días por un monto de S/ 6.000, pero la mujer solo ha podido abonar S/ 2.000. Ante ello, teme que “le hagan daño” a sus hijos .

Ella detalló en “ATV noticias” que una amiga le presentó al sujeto que le dio el dinero, quien se apersonó “amablemente” a su vivienda y le tomó fotos a su casa. Cada vez que le llaman para extorsionarla, aseguró que les responde porque tiene miedo.

“La Policía no nos va a resguardar todos los días”, recordó que le dijo uno sus hijos. Los intereses de usura y las llamadas extorsivas surgen tras retraso del pago en la fecha acordada.

“Yo me encontraba en una emergencia. Tengo un hijo en la selva que está internado por problemas de juventud (...). Su papá se fue a México y no me ayudó. Traté de sacar a mis hijos adelante”, relató la víctima al explicar por qué pidió el crédito.

“No tenía de dónde pedirme el préstamo (...). Me dijeron que vaya a una financiera, pero hay muchos requisitos y yo no los cumplo”, añadió.

No obstante, la agraviada aún no ha hecho la denuncia porque teme que la Policía no la proteja todos los días a ella y a sus hijos.