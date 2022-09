Congresista María Agüero pide aclarar su posición sobre conflicto en Islay

La congresista de Perú Libre, María Agüero, envió una carta a La República y solicitó que se aclare su posición sobre el reciente conflicto en Tambo, que involucra a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y al proyecto Quellaveco. Como se recuerda, la primera entidad entregó una resolución para el uso de 22 millones de metros cúbicos al año de los ríos Titire y Vizcachas de la cuenca Tambo, lo que generó protestas en Islay.

Agüero explicó que su posición en la publicación “Qué hay detrás del conflicto social que estalló en Arequipa por el agua”, del domingo 18 de septiembre, no sería exacta. Aquí su descargo.

“Se me atribuye sostener que la solución no es técnica, sino política, lo cual no es exacto. En mi intervención en la ‘Reunión Técnica sobre la Resolución Directoral 624-2022- ANA-AAA-CO’, organizada por el Gobierno Regional de Arequipa, he expuesto diversos cuestionamientos técnicos que sustentan mi posición por la derogatoria de la referida resolución, como es el caso de los antecedentes cercanos de estrés hídrico en el Valle de Tambo, los efectos actuales y futuros del cambio climático en el déficit de agua, el extenso periodo de 36 años (con altas probabilidades que se amplíe al doble) de explotación de la mina Quellaveco. En el mismo sentido, el consejero por Islay, Elmer Pinto, y los señores alcaldes de la provincia y los representantes de las Juntas de Riego, han expuesto diversidad de cuestionamientos técnicos contra dicha resolución. En suma: abundan argumentos técnicos y no, como se sostiene al inicio de la nota periodística, que la lucha de los pobladores es sin razón”, comentó.

PUEDES VER: Padres arequipeños exigen implementación de la Ley de Cáncer Infantil

“Es más bien la Resolución Directoral 624-2022 de la ANA la que carece de sustento técnico, lo que pone en evidencia que hay un direccionamiento político en esta entidad para favorecer a la minera Quellaveco. Por ello es que, en mi intervención, he sostenido que la lucha no debe ser solo técnica y legal, sino que tiene que ser una lucha política, posición diferente a la que se me atribuye como si fuere carente o contraria a los argumentos técnicos. En lo que respecta a que mi persona estaría dando el aval para que las protestas las encabecen los candidatos de Perú Libre, se falta a la verdad. En principio, porque la lucha tiene como protagonista al combativo y heroico pueblo del Valle de Tambo y sus representantes y, en segundo lugar, porque los militantes de Perú Libre no necesitan aval de nadie para sumarse a la lucha en defensa del agro, del agua y de la vida. En lo que concierne a mi persona, ratifico mi total e incondicional solidaridad con los pobladores del valle de Tambo y exijo la derogatoria de la R.D. 624-2022-ANA”, explicó.