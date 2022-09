Colaborador multifuncional: ¿por qué es uno de los trabajos más demandados en tiendas como Tambo?

Las empresas de este tiempo ya no buscan a un trabajador que haga una sola función , sino muchas a la vez, y que todas salgan bien. De este modo, ahorran dinero que puede ser reinvertido en mejorar sus prácticas o las relaciones laborales. Sin embargo, en muchas ocasiones, esta polifuncionalidad es una ventana para los abusos y el miedo constante de decir que ‘no’ a alguna solicitud.

En esta nota de La República, conoce qué significa ser un colaborador multifuncional o polifuncional y porqué son tan demandados por las tiendas como Tambo.

¿Qué es un colaborador multifuncional?

De acuerdo al abogado laboralista Javier Mujica, un colaborador o trabajador multifuncional es aquel que realiza las funciones que antes hacían varias personas.

Por ejemplo, si en el pasado se buscaba a un trabajador que sepa cocinar, en esta época se requiere aquel que sepa cocinar, pero que además haga compras del mercado, lave, sea cajero y ayude con la limpieza .

Trabajo en Tambo: tienda solicita colaboradores multifuncionales. Foto: Trabajos Perú

¿Por qué las empresas contratan trabajadores multifuncionales?

Las empresas como Tambo u otras tiendas contratan bajo esta modalidad para ahorrar costos.

“Son tiendas pequeñas que necesitan ahorrar costos. Ahora, el ámbito laboral es menos definido, por eso hay la polifuncionalidad, para que una persona haga las actividades de varias”, señaló.

Mujica fue claro al indicar que todos los trabajadores polifuncionales deben firmar un contrato en el que se detalle las actividades que hará y la remuneración que obtendrá. Estas funciones deben tener relación con el empleo y las habilidades del colaborador.

“Si yo estudié programación y me contratas, es para hacer actividades de programación, no para limpieza, mandados u otros. Si dicen ‘tu vas a ser el cajero, pero antes del inicio del turno, vas a limpiar’. Todo eso está bien. Correcto. Pero debe estar definido en contrato”, sostuvo.

¿Es legal contratar a colaboradores multifuncionales?

Mujica precisa que es legal mientras se respete las habilidades y capacidades del trabajador que busca una oportunidad laboral.

“Yo postulo a un trabajo porque tengo la habilidad de ser programador informático. Si luego me piden que me encargue de la administración del local, eso escapa de mis funciones, pero, como firmé de polifuncional, me pueden despedir porque no cumplo con lo que piden”, explicó.

¿Cómo denunciar si es que me piden funciones que no están en mi contrato?

“Si mi contrato dice que voy a hacer las funciones A, B y C y luego me piden D, E y F; se desnaturaliza las labores. Eso es ilegal y puedo plantearlo en la Sunafil para que constate este hecho y se sancione a la empresa”, dijo.

Las multas dependen de cada caso que pueden ser leves o graves.

¿Por qué es importante un código de trabajo en el Perú?

Perú es uno de los cuatro países de América que no tiene un código de trabajo. En otras palabras, no hay una legislación que establezca las buenas prácticas en ese aspecto.

“Mientras más claras estén las cosas, más seguridad hay. Los vacíos generan abusos”, detalló.

Recomendaciones

Mujica recomienda, sobre todo a los jóvenes, a preguntar qué funciones desarrollarán en el trabajo al que postulan.

“Está bien que apliquen a estos trabajos, pero deben pedir que les precisen las funciones que van a hacer para que luego no se vean envueltos en alguna situación de abuso”, finalizó.