Vencer a las tinieblas: aprendizajes para adecuarse a la ceguera

Leyla Barra (54) palpa con sus manos una maqueta del centro histórico de Arequipa. Mientras toca el croquis, en voz alta indica a una instructora la ubicación de las calles. “Por aquí está calle Beaterio. Si sigo de frente llego al puente Bolognesi”, explica. Leyla es invidente desde hace 2 años y recibe lecciones de orientación para que interiorice las calles en la mente, para en un tiempo volver a caminar en ellas. Refiere que es como “volver a abrir los ojos”.

Leyla recibe sus clases en el Centro de Rehabilitación para Ciegos Adultos de Arequipa (CERCIA), una entidad estatal que hace 26 años enseña técnicas compensatorias a personas adultas con ceguera total y baja visión (quienes distinguen sombras y siluetas). Es decir, aprenden habilidades para continuar con su vida.

La directora de CERCIA, Ana Luz Chávez, refiere que una persona adulta que pierde la visión sufre un cambio radical en su vida, pues ya no puede moverse o recibir información de forma convencional. Los cursos llenan esas brechas y van desde el cómo hacer actividades cotidianas (aseo, preparación de alimentos), el uso correcto del bastón, lectura y escritura braille y hasta uso tecnologías de la información.

Leyla da fe de ese cambio repentino. El 2020 sufrió una infección cerebral por un hongo de las palomas (criptococosis), que le afectó diferentes sentidos, como la visión. Los últimos dos años permaneció en casa con cuadros de depresión y salidas esporádicas. Hace poco se enteró de la existencia del centro y desde agosto empezó sus clases. “Es como volver a vivir porque me sentía una carga”. Obrera municipal de oficio, espera recobrar su independencia para retornar al trabajo y aportar en el hogar. Y así lograr que su hija de 21 años culmine la universidad.

Aceptación y adaptación

La directora de CERCIA indica que para una persona invidente el uso correcto del bastón significa libertad, pues puede volver a movilizarse sin ayuda. Su utilización requiere una serie de técnicas como el toque largo para espacios amplios, toque corto para aglomeraciones o toques en paredes y filo de veredas. Pero, previamente, se enseña pautas para mejorar la destreza sensorial y reconocer ruidos (si un carro sube o baja). Y el uso de las maquetas ayuda a interiorizar la ubicación de las calles.

No obstante, la directora revela que al inicio muchos tienen temor de portar el bastón por la estigmatización. Por ello en el centro también se les brinda apoyo emocional y psicológico. Es el caso de Félix Chambi (26), quien en diciembre último fue diagnosticado con retinosis pigmentosa, una mal que elimina su visión de forma progresiva. Todavía mira algo, pero sabe que en cualquier momento no será así. “No es fácil de aceptar. No uso aún el bastón en el día, porque aún miro un poquito. Y siempre está el temor a que la gente te señale”, dice. Cuando le diagnosticaron la enfermedad, trabajaba y pensaba estudiar. Ahora aprende braille, tecnologías de la información (computadora y celular) y movilidad. Quiere llevar la carrera de fisioterapia.

Para Leonardo (18) también fue difícil aceptar el cambio. En el 2020 perdió la visión por un desprendimiento de retina que no pudo operar por falta de dinero. Sus padres también son invidentes y antes se capacitaron en CERCIA. El último jueves llegó a sus clases acompañado de Félix y como él piensa estudiar fisioterapia. Con el apoyo de sus compañeros acepta su nueva condición. “No me quiero esconder más”.

Volver a la sociedad

El plan de educación de CERCIA comprende 2 años. En una primera etapa se enseñan las diferentes técnicas y habilidades para la vida diaria. En el segundo está la inclusión social, que puede ser educativa y laboral. Ana Luz Chávez indica que los más jóvenes aspiran a una carrera, en cambio los adultos tienen necesidad de trabajar. El centro funciona como un enlace que coordina con la institución educativa o el espacio laboral.

Pero en la sociedad no abunda la oferta laboral para personas con discapacidad visual y muchos se dedican a la venta ambulante o en quioscos. Otros se forman en fisioterapia. En cuanto a los estudios universitarios, la directora refiere que son costosos por los traslados y materiales de trabajo, por ello pocos acceden.

Sin embargo, sí existen quienes culminaron carreras. Por ejemplo, CERCIA tiene dos profesores invidentes: Víctor Portocarrero Silvera y Luis Enrique Calcino. Este último perdió la visión a los 12 años y llevó estudios de administración en la UNSA y especializaciones en el extranjero en tecnologías de la información. Ahora enseña el uso de smartphones.

Luis Enrique Calcino recuerda que la llegada de los celulares de pantalla táctil supuso un reto, pues se perdieron los botones tradicionales y se tuvo que recurrir a las aplicaciones lectoras de pantalla. “Es cuestión de adecuarse”, señala el docente.

Riesgo de cierre

Al momento CERCIA imparte la enseñanza a 65 personas, quienes fluctúan entre los 17 y 96 años. No obstante, existe el riesgo de que sea cerrado. Su directora indica que el centro no encaja en las modalidades que ahora reconoce el Ministerio de Educación. Los alumnos no pueden ser incluidos en el sistema de matrícula nacional, pues son adultos y tampoco reciben enseñanzas del currículo tradicional.

Ana Luz Chávez refiere que en el 2019 las autoridades ya propusieron cerrar el centro y derivarlo al sector Salud. Sin embargo, remarca que en CERCIA imparte educación en habilidades, mientras que Salud tiene un enfoque de rehabilitación física.

CERCIA está en la avenida Emmel 216 (media cuadra del hospital de Yanahuara). También se puede llamar al 953270976 y 054-627345.