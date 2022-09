Tumbes: mafias ecuatorianas construyen puentes ilegales y cobran a migrantes para ingresar al Perú

Mafias ecuatorianas en la frontera con el Perú han ganado terreno y desafían a las autoridades levantando puentes artesanales para aprovechar la situación de miles de extranjeros, quienes abandonan su país en busca de una mejor calidad de vida para ellos y familiares. Inescrupulosos se instalan en una especie de peajes improvisados para cobrar a todo aquel que desee cruzar la línea que divide ambas naciones.

Además del tráfico de personas, estos grupos también se dedican al contrabando de distintos productos como balones de gas, combustibles, así como al tráfico de drogas y armas. Pese a los operativos que realiza la Policía Nacional del Perú (PNP), estas organizaciones logran sacar a flote su ilegal negocio.

“Estamos teniendo un ingreso de alrededor de 2.219 ciudadanos extranjeros que ingresan de manera irregular al país, dentro de ellos, localizamos a 1.664 ciudadanos de nacionalidad venezolana”, señaló el comandante Jara, en diálogo con el dominical “Punto final”.

Por la pandemia del coronavirus, la frontera entre Perú y Ecuador se cerró en febrero de 2020 y se reabrió el 18 de febrero de 2022. Desde esa fecha, miles de extranjeros ingresaron a tierras peruanas por el distrito de Aguas Verdes, sin ningún registro no control de identificación.

En la zona que limita con la ciudad ecuatoriana de Huaquillas, agentes de la PNP ubican y destruyen los pases clandestinos. Sin embargo, los pobladores suelen atacar a los agentes lanzando piedras y palos. “Esto es de todos los días, la unidad de fronteras logra todos los días retirar de seis a 14 puentes de la zona”, precisó Jara.

Estos pases internacionales también son utilizados para transportar cargamento ilegal de Perú a Ecuador y viceversa. Las cámaras del mencionado programa captaron cómo ciudadanos ecuatorianos solicitan 2 dólares a cada persona que desea atravesar la frontera.

A lo largo de los 58 kilómetros de la línea no hay suficiente control, no hay quién revise el cargamento que pasa de país a país, no hay funcionarios del Estado que soliciten documentos a las personas que ingresan o salen del territorio peruano y tampoco existe la verificación de sus antecedentes.