SJL: madre denuncia presunta negligencia en comisaría donde falleció su hijo de 15 años

“Lo último que escuché de él fue un suspiro”, dijo, entre lágrimas, la madre de J. Q. E. (15), quien falleció en el interior de la comisaría de Santa Elizabeth, ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho, luego de sufrir un accidente de tránsito.

La tragedia aconteció el último sábado 3 de septiembre, cuando el menor circulaba en un mototaxi en la intersección de las avenidas Canto Grande y Canto Bello, ubicadas en el referido distrito. Allí, chocó contra un auto y, producto del impacto, salió expulsado del vehículo y cayó al pavimento.

Al lugar llegaron los efectivos de la PNP, cargaron al adolescente, quien presuntamente se encontraba en estado de ebriedad, y lo metieron a bordo del patrullero mientras ellos realizaban las diligencias correspondientes.

“El chico estuvo dentro del patrullero un montón de tiempo. En un determinado momento, abre una de las puertas para vomitar y un policía viene y lo enmarroca ”, comentó un testigo.

Después de aproximadamente una hora, trasladaron al afectado a la comisaría de Santa Elizabeth, donde le solicitaron a su madre que ‘arregle’ con el chófer del otro vehículo para evitar que sea denunciada.

Policías no brindaron ayuda médica oportuna

“Yo llego a la comisaría y lo encuentro a mi pequeño esposado a una silla, estaba inconsciente. Los agentes me dicen que arregle con el otro conductor, que le pague porque sino mi hijo se iría a Maranguita”, declaró la madre del joven, Juana Ermitaño, a “América noticias”.

En la comisaría transcurrió media hora, hasta que, nuevamente, la madre se acerca a su hijo y se dio cuenta de que había perdido la vida.

“Me acerco a ver a mi hijo y veo que sus labios estaban morados, toco sus manos y estaban frías. Ahí es cuando les digo ‘mi hijo se está enfriando’, le tomaron el pulso y ya no tenía. Recién en ese momento lo llevan al hospital”, denunció.

Al hospital de San Juan de Lurigancho llegó cadáver. Los familiares exigen que se investigue el caso y argumentan que la autopsia indica que J. Q. E. tenía alcohol en la sangre, pero probablemente habría sido adulterada para favorecer a los policías.

“Mi hijo nunca tomaba. Yo sé que es menor y no debió estar conduciendo, pero eso no justifica que no lo hayan atendido. Los policías estaban más preocupados de que yo le pagué al otro chófer que por velar por la salud de mi pequeño. Su muerte ha sido por negligencia de ellos”, anotó.

