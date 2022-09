Breña: joven fallece durante operación de manga gástrica en clínica y familia denuncia negligencia

Breña. La familia de Jesús Bata Freytes denunció negligencia médica luego de que el joven de 31 años ingresara a la clínica San Marcos para someterse a una operación de manga gástrica y perdiera la vida durante la intervención.

La esposa del fallecido aseguró que el personal médico fue negligente al atender al paciente. Incluso, tras las complicaciones en el procedimiento, la familia no fue informada de la situación y recién se enteró varias horas después.

“(La doctora) nos comentó que la cirugía no pudo realizarse porque le ‘bajó’, esa fue la expresión que ella usó, y yo pregunté si había entrado en paro. Ella dijo: ‘No, no llegó a paro, lo reanimamos’. Yo estaba muy confundida con las respuestas que ella me daba”, afirmó la viuda, en entrevista con Latina Noticias.

De acuerdo con el informe, la víctima llegó hasta el centro de salud el viernes 16 de septiembre por la mañana para tener su operación después de realizarse todos los exámenes previos. Media hora después, la médico a cargo, Priscila Campana, indicó a los allegados que el hombre se había descompensado y así no lo podían intervenir.

“Preguntamos si él estaba consciente porque lo queríamos ver. Ella dijo que sí, pero en dos horas, porque apenas estaba despertando”, continuó la mujer.

Por su parte, el hermano del fallecido, que también estuvo presente en la clínica, señaló que pasaron más de cuatro horas para que les informen que el paciente había muerto.

“Nos siguen diciendo lo mismo: ‘Todo está bien’. Ahí es donde entra nuestra preocupación. El doctor sale corriendo por un ventilador que no tenían. Después de 50 minutos salieron a decir que mi hermano había fallecido”, detalló.

Los deudos denunciaron el caso en la Comisaría de Breña. Mientras tanto, el centro de salud San Marcos indicó que no se pronunciaría sobre la situación hasta el día lunes por la mañana, de acuerdo con el citado matinal.