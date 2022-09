Víctimas de la deflagración en VES denuncian uso político de la tragedia: No organizamos ninguna marcha

Damnificados y deudos de la deflagración en Villa El Salvador denunciaron que inescrupulosos están usando políticamente la tragedia de la explosión con fines electorales.

En diálogo con La República, Marianela Lizeta, representante de las víctimas, manifestó que hace tres días empezó a circular en las redes sociales un afiche que anunciaba una marcha contra la corrupción municipal y la gestión de los hermanos Iñigo Peralta para este sábado 17 de septiembre. Esta, además, señalaba que era organizada por ellos y por un comité vecinal.

Al respecto, Marianela Lizeta afirmó que el contenido del volante digital es absolutamente falso. Aclaró que las familias afectadas por la deflagración no realizaron ninguna convocatoria de movilización. Por el contrario, indicó que para este 17 tenían programado la realización de una actividad pro fondos.

“Hace unos tres días nos llegó un volante. Nos quedamos sorprendidos porque no hemos organizado absolutamente nada, porque hoy (sábado 17) tenemos nuestra chuletada”, denunció.

“Como le dije a los vecinos, nos hubiera encantado que nos inviten a una marcha solidaria para nosotros participar, pero lamentablemente no fue así. No hemos organizado nada. No sabemos nada del caso. Entonces, es mentira y falso”, agregó.

Afiche que anunciaba una convocatoria contra la candidatura de Guido Iñigo. Foto: Vecinos -Deflagración - VES/Facebook

A pesar de ello, la representante de las víctimas del incendio expresó que los vecinos de la cuadra afectada rechazan la candidatura de Guido Iñigo, exalcalde y hermano de la actual autoridad edil de Villa El Salvador, quien pretende llegar al sillón municipal por tercera vez con Alianza para el Progreso.

“Las palabras no nos alcanza para explicar el dolor de esta tragedia. La vergüenza ajena y la indignación son sentimientos encontrados. Esto (la tragedia) pasó en la gestión de Kevin Iñigo. Hasta el día de hoy se tiran la pelota. Nadie sabe nada”, declaró.

“Hasta el día de hoy se tiran la pelota. Nadie sabe nada. No nos quieren a dar soluciones. Realmente, es una pena que ellos quieran candidatear sabiendo que hay un dolor tremendo en Villa El Salvador”, puntualizó.