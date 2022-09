Presidente del Colegio Médico: “Ahora ya nadie habla de la crisis sanitaria”

En la mañana de este sábado 17 de septiembre, en la ciudad de Piura, el decano nacional del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, hizo hincapié en que es necesario que el Ejecutivo asigne presupuesto para equipamiento de centros de salud y la ejecución de proyectos relevantes como el Hospital de Alta Complejidad.

“Ahora ya nadie habla de la crisis sanitaria, más de 200.000 fallecidos a nivel nacional, de los cuales 573 fueron médicos (...) Nos debe preocupar trabajar por la prevención. Son 8.200 establecimientos de primer nivel, y no hay especialistas, no hay medicinas, no hay equipos para hacer diagnóstico, realmente están abandonadas ”, declaró el representante de la institución durante una conferencia de prensa.

En esa línea, detalló que la región de Piura no es ajena a esta realidad. Al respecto, sostuvo que las condiciones hospitalarias en la provincia de Sullana son precarias. “Durante mi última visita, evidencié que la demanda es alta y las condiciones de trabajo son terribles”, aseveró Urquizo.

Con relación a la ejecución del hospital, el decano nacional apuntó que aún no es seguro que el proyecto reciba presupuesto desde el Gobierno central, ya que no existiría el presupuesto necesario para iniciar la ejecución de la obra. Sin embargo, respaldó la insistencia de las autoridades locales y los gremios médicos.

El dato

Julio Barrena, secretario del colegio médico de Piura, indicó que la región registra más de 1.300 casos de la COVID-19 hasta el 14 de septiembre. Añadió que esto implica un descenso en comparación al mes de agosto, en el que los contagios fueron 7.371. Asimismo, actualmente se reportaron 26 defunciones por coronavirus, de este total, una muerte corresponde a una niña menor de un año.