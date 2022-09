Gremios de EsSalud exigen destitución de gerente de Red Prestacional Lambayeque

La unidad de gremios del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo (HAAA) pidió al presidente ejecutivo de EsSalud, Gino Dávila, la destitución del gerente de la Red Prestacional Lambayeque, Leonelo Díaz Alvarado debido a la falta de respuesta a la solicitud sobre el plan de trabajo para atender las carencias en infraestructura, logística y personal, lo cual afecta a más de 2 millones de asegurados de la macrorregión norte.

El presidente del cuerpo médico del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, Alberto Salinas Andrade, enfatizó que este planteamiento es el resultado del consenso con el Sindicato de Enfermeros, Sindicato Centro Unión de Trabajadores Base y el Sindicato Nacional Centro Unitario de Trabajadores de dicho nosocomio.

Alberto Salinas manifestó que el 9 de setiembre de 2022 se remitió la carta n.° 1298-2022 a Leonelo Díaz a fin de que informe sobre el plan de trabajo para la Red Prestacional Lambayeque y Hospital Almanzor Aguinaga, la presentación de su propuesta para un nuevo equipo de gestión, así como el esclarecimiento y deslinde de procesos judiciales y sentencias en su contra.

“A la fecha, no hemos recibido documentación que contenga dicha información, la cual necesitamos para definir las medidas que se adoptarán para solucionar la problemática que afecta a más de 2 millones de asegurados, sin embargo, no se cuenta con los informes y, por ende, no se sostiene una reunión con el gerente Leonelo Díaz”, remarcó.

El doctor Leonelo Díaz es el nuevo gerente de salud de Lambayeque. Foto: EsSalud

Cuestionan labor de gerente Torres Anaya

El galeno mencionó que a la fecha continúan en el mismo cargo los funcionarios de la administración del exgerente Max Mejía, entre ellos, el gerente del Hospital Almanzor Aguinaga, Víctor Torres Anaya. “En la gestión actual continúan los mismos funcionarios a pesar de que son los responsables que la situación en EsSalud se haya agravado. Por ejemplo, Víctor Torres Anaya es un ‘gerente fantasma’ en el HAAA”, expresó Salinas a La República.

Ante esta situación, el dirigente gremial sostuvo que existen fundamentos para exigir la destitución del titular de la Red Prestacional Lambayeque. “La Unidad Gremial del Hospital Almanzor Aguinaga solicita la destitución de Leonelo Díaz por la falta de transparencia y un plan de acciones inmediatas”, enfatizó.

Terna de profesionales

Líneas seguidas, anotó que en las reuniones del 22 de julio y 18 de agosto de 2022 —que sostuvo el Cuerpo Médico con el presidente ejecutivo de EsSaalud— Gino Dávila planteó que se presente una terna de profesionales para ser designado gerente de la Red Prestacional, empero, oficializó en el cargo a Leonelo Díaz.