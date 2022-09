SMP: joven que padece de depresión se encuentra desaparecido desde hace 2 semanas

Gabriel Poma Urtecho es un joven de 28 años, que fue diagnosticado con depresión y estrés intenso en la adolescencia, se encuentra desaparecido desde hace 2 semanas. Él se encontraba estudiando la carrera de Psicología cuando una crisis lo habría llevado a salir de su vivienda en busca de refugio. Según la madre de Gabriel, Ana Urtecho, este logró contactar a una prima y acordó con ella en encontrarse en el óvalo de La Perla.

“Él estaba presentando una crisis, decía que tenía miedo estar en la casa. Que sentía que alguien nos iba a atacar, luego contactó a su prima, quedaron en encontrarse en el óvalo de La Perla. Yo me comuniqué con ella y me dijo que de ahí se fueron a su casa. Ella intentó retenerlo hasta altas horas de la noche, pero él se salió de madrugada y ya no lo hemos vuelto a ver”, dijo angustia a La República.

Asimismo, manifestó que el último familiar que tuvo contacto con él vive en la zona de Tomás Valle con Universitaria, por lo que la búsqueda de ellos y de la PNP se encuentra localizada en dicho lugar.

“Nosotros hemos peinado la zona con la Policía, y ahora ya lo estamos haciendo solos. Estamos buscando por Los Alisos con Universitaria porque algunas personas nos llamaron para decirnos que lo habían visto por acá, por un grifo. Todavía no lo encontramos”, indicaron.

La familia también precisó que él portaba su celular y que solo hasta el día siguiente de su desaparición el teléfono sonaba. Según la madre de Gabriel, puede que lo hayan asaltado y su crisis empeorado.

Su progenitora indicó a La República que el joven estudiante de Psicología vestía una casaca azul a cuadros con capucha y un pantalón jean. Asimismo, su contextura es delgada, mide 1,65 metros aproximadamente y debería tener el cabello largo ondeado y barba.

Finalmente, Ana Urtecho pidió a la ciudadanía, en caso de saber alguna novedad de su paradero, contactarse con ella a los siguientes números: 944457474 / 987732132.