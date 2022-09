¿Continúas casado y tendrás un hijo con tu nueva pareja? Conoce si puedes firmarlo o no

Casarse es el sueño de muchas personas; sin embargo, algunos matrimonios se terminan por diferentes causas. Realizar los trámites de divorcio no solo es un proceso engorroso, sino que también es tedioso a nivel emocional. Por tanto, muchas parejas deciden rehacer sus vidas sin tener que firmar los documentos. Ello no implica un problema mayor, salvo que tengas que efectuar algún trámite legal, como lo es firmar a un hijo de tu nuevo compromiso en Reniec.

En la siguiente nota de La República, te contamos si puedes o no hacerlo y qué pasos debes seguir.

¿Una persona que aún está casada con otra puede firmar un hijo que tenga con su nuevo compromiso?

Según la abogada Lorena Meza, especialista en derecho de familia y solución de conflictos, explicó que años atrás esto no podía llevarse a cabo, pero en la actualidad esto sí se puede. Sin embargo, la persona que esté casada tendrá que hacer una precisión ante la autoridad.

“La respuesta es sí, el hecho de que un padre se encuentre casado no impide que pueda reconocer a un hijo que tenga con un nuevo compromiso ante Reniec. Tienen que acercarse con la madre del niño y poder hacer el correspondiente registro de hijo extramatrimonial”, indicó.

¿Hubo cambios en la ley respecto a esto?

“ Sí, hubo cambios en la ley en el año 2018, a través del Decreto Legislativo 1377-2018 se modificó el código civil en los artículos que se refieren a la presunción matrimonial y permite que, si una mujer casada tiene un hijo con un hombre que no es su marido, este padre biológico puede reconocer al niño siempre que concurra con la madre a Reniec. Y si no sucedió así, la madre podrá declarar que el hijo no es de su marido, con lo que deja libre la posibilidad para que el padre biológico pueda reconocer a su hijo”, enfatizó Meza.

Todos los niños tienen derecho a la identidad. Foto: Reniec

¿Ese hijo tendría algún derecho del matrimonio?

No, según la abogada, este niño no tendría derecho alguno porque ya habría sido reconocido por el progenitor biológico ante Reniec.