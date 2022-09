Puno: empresaria gana contrato en municipio donde alcalde es socio político de su esposo

Rut Acero Caljaro es dueña de Comercializadora & Constructora Aceros S.A. Esta empresa ganó un contrato jugoso con la municipalidad distrital de Huaculli para ampliar el sistema de agua potable y desagüe. El monto de inversión asciende a casi cinco millones de soles.

La adjudicación no estaría en tela de juicio si el esposo de Rut Acero es Luis Alberto Mamani Llachi, actual candidato a la alcaldía del distrito de Zepita, por “Reforma y Honradez por más Obras”, el mismo movimiento del alcalde de Huaculli, Basilio Mendoza Uriarte, que también postula a consejero regional por la provincia de Chucuito-Juli.

Varios postores denunciaron irregularidades en las bases del concurso y que los términos de referencia estaban digitados. Las quejas llegaron a la comisión de licitación pero no se tomaron las observaciones.

A ninguna de las quejas se le dio una respuesta. Los representantes de la empresa San Juan Tadeo, y sus representantes, en su momento, denunciaron que fueron descalificados para presuntamente beneficiar a la empresa ganadora . Dijeron que cumplían todos los requisitos, igual no les dieron la buena pro.

La licitación tuvo lugar en julio de 2022. El municipio de Huacullani adjudicó la obra a Comercializadora & Constructora Aceros S.A, por un monto de S/ 4′ 823.685.28. La gerente administrativa de la empresa y quien firmó el contrato con dicha comuna es Rut Acero Caljaro, la esposa de Mamani Llachi. La pareja tiene dos hijos. En el municipio de Chucuito-Juli, Rut Acero Caljaro, es una proveedora casi exclusiva. A través de la empresa que representa se hizo de licitaciones de hasta por 6 millones 263 mil 671 soles.

Tanto el alcalde de Huacullani, Basilio Mendoza Uriarte, y el esposo de la proveedora, Luis Alberto Mamani Llachi, no solo están vinculados por dicha agrupación política. Sino que ambos desarrollan su campaña electoral de manera conjunta . Son los que movilizan más personas y evidencian una campaña millonaria.

La República buscó la versión del alcalde Basilio Mendoza Uriarte. Personal del municipio informó que no daría declaraciones. Sin embargo, su equipo de campaña informó que por el momento no estaba dispuesto atender porque se encuentra ajetreado por su campaña electoral. Este medio insistió para que los miembros del comité de licitación den una explicación respecto de la licitación. Sin embargo, señalaron que no tiene órdenes de declarar a nadie.

Luis Alberto Mamani Llachi, tampoco se pronunció. Su personal de campaña informó que no tienen nada que explicar, no obstante confirmaron que sí tiene una alianza con el alcalde de Huacullani.