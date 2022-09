“Era una entrada de Luis Fonsi”: fan de Coldplay perdió sus ahorros al ser estafado por revendedores

Tras casi seis años, los integrantes de Coldplay pisaron suelo peruano nuevamente para ofrecer dos fechas de concierto como parte de su gira “Music of the spheres”. Más de 40.000 almas pudieron disfrutar de clásicos temas como “The scientist”, “Yellow”, “In My Place”, “Human Heart”, entre otros, además del inicio del show con la artista Camila Cabello. Sin embargo, la otra cara de la moneda fue representada por cientos de fanáticos que llegaron hasta las puertas del Estadio Nacional con la esperanza de ingresar con entradas conseguidas en reventa, pero se dieron con la amarga sorpresa de que habían sido estafados.

Este fue el caso de Luis, un joven que, como muchos otros, no logró comprar su boleto a través de la plataforma de Teleticket y optó por comprar a desconocidos. Para ello, se contactó con una persona vía Marketplace y le adquirió dos supuestas entradas por 90 soles cada una.

“Me envía sus datos, me da pruebas, entonces yo confié porque ya había comprado anteriormente dos entradas con seguridad, que fueron las de Sebastián Yatra y las de Avril Lavigne, en ese caso las personas fueron muy sinceras” comentó en diálogo con La República.

Por recomendación de un amigo, Luis decidió investigar al vendedor en redes sociales. Grande fue su sorpresa cuando descubrió que varios usuarios lo habían denunciado por estafarlos con tickets para los conciertos de Bad Bunny y Billy Idol. En vista de los comentarios, se comunicó con él inmediatamente, pero solo obtuvo mentiras. Efectivamente, sus boletos eran falsos.

Luis fue estafado con una entrada falsa para el concierto de Coldplay. Foto: La República

Este primer engaño no detuvo las ansias de Luis por presenciar en vivo el evento liderado por Coldplay. El entusiasta fan volvió a contactar a otro revendedor en la misma plataforma de Facebook. Esta vez, todo parecía ir viento en popa, pero el desenlace fue una total desilusión para él.

“La segunda estafa se da porque hay una persona que me dice que estaba vendiendo las entradas a 200 soles, le pregunté si era seguro, me dijo que sí, que no me preocupe, que era seguro, me pasó pantallazos, su DNI, me dio su nombre, todo. Yo le di mi último ahorro, que eran 200 soles, le deposité, me mandó la entrada en PDF, estaba emocionado, contento, les dije a todos mis amigos que iba al concierto”, narró.

Llegado el día, Luis se alistó, se dirigió hacia el Estadio Nacional con su entrada guardada en el celular, sentía confianza al notar que el sujeto, identificado como Erson Castro Linares, permanecía conectado a sus redes sociales, a diferencia del anterior, quien desapareció de todas las plataformas.

“Ya había pasado el primer filtro, me revisaron todo, pero cuando llegué a la puerta, escanearon y me dijeron que era falsa, los de Teleticket me dijeron que era una entrada de Luis Fonsi y que solo la habían editado con los datos de Coldplay”, recordó.

Luis depositó el precio de la entrada falsa a la cuenta de Erson Castro Linares. Foto: Facebook

Lamentablemente, Luis había sido víctima de estafa por segunda vez en su intento por presenciar el espectáculo de la banda liderada por Chris Martin.

“En ese momento quería llorar de impotencia por la frustración de estar a un paso de entrar, ya estaba cantando Camila Cabello. Cuando salí, fue un mar de lágrimas, a mí me estafaron con 200 soles, pero había gente a la que le robaron 400, 1.500, hasta 2.000 (...). No puedo ver nada de Coldplay, me hace recordar ese momento. Justamente yo vi mucha gente llorando en las comisarías también, habían estafado a mucha gente, un mar de lágrimas tremendo, cómo pueden aprovecharse de la desgracia de otros. ¿Cómo el peruano puede ser tan malo?”, lamentaba la víctima.

Peligros de comprar por reventa

A través de redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook y Twitter, indignados fanáticos de Coldplay denunciaron haber sido víctimas de estafas al comprar entradas a revendedores. Uno de los casos más comunes fue la usurpación de códigos QR por el de otras del mismo evento que ya habían sido usadas y algunos hasta descubrieron que habían comprado tickets de presentaciones pasadas de Tini o Luis Fonsi.

Ante los peligros de comprar por reventa, Teleticket precisa que la única forma de asegurarse de que las entradas sean válidas es realizar la compra directamente mediante su plataforma, en este caso, la página web. Los E-tickets están en cada cuenta de los usuarios y se pueden descargar cada vez que el dueño lo desee.

“Recuerda que si los compartes a más de una persona o por redes sociales, la imagen o el PDF de tu E-ticket, podrán usar el QR y entrar al concierto solo una vez, ya que, luego de la primera validación, todas las demás copias serán invalidadas”, señala.

“Estafados afuera”

Una usuaria de TikTok narró que no pudo entrar al Estadio Nacional para ver a Coldplay, debido a que sus códigos QR eran falsos, intentaron comprar a revendedores, pero los montos que pedían representaban el triple del monto normal. Recordemos que los precios que Teleticket puso en un inicio oscilaban entre los 170 y 765 soles; no obstante, los inescrupulosos aprovecharon la desesperación y cobraron hasta 2.000 soles.

PUEDES VER: Liberan a sujeto que estafó a más de 50 personas con venta online de bicicletas eléctricas

“A cada rato los de seguridad sacaban a gente de la cola de ingreso y decían ‘estafados afuera’, porque eran muchos los que fueron engañados por los revendedores”, contó la joven.