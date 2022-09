Arequipa aplicará realidad virtual para tratamiento de niños con enfermedades neurológicas

Una gran noticia. Investigadores de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) y la Universidad de Zaragoza, en España, desarrollaron tecnología de realidad virtual para el tratamiento de niños con encefalopatía epiléptica.

La encefalopatía epiléptica es el nombre que reciben un grupo de síndromes de epilepsias relacionados con alteraciones cognitivas y de conducta, que se presentan en los primeros años de vida.

Como una alternativa para tratar esta enfermedad neurológica, los profesionales crearon un dispositivo de realidad virtual que utiliza sensores de movimiento para controlar diversos elementos en una computadora mediante movimientos de las manos.

¿En qué consiste el dispositivo de realidad virtual?

Al respecto, la investigadora Elizabeth Vidal Duarte detalló que el proyecto implementa un sistema lúdico que simula el preparar una pizza , el niño podrá manipular los ingredientes y ponerlos en la masa. En ese contexto, se contabilizarán los aciertos y errores, así como el tiempo que tarda en tomar y colocar cada ingrediente.

En ese sentido, refirió que, con el objetivo de no incomodar a los infantes, se buscó que la tecnología usada en el proyecto no sea invasiva. De esa forma, el paciente no tendrá contacto con el equipo, pues gracias al sensor del dispositivo de realidad virtual, Leap Motion, se captará el movimiento de sus manos.

“Nuestro propósito fue que los equipos e implementos sean accesibles para personas con bajos recursos económicos, para masificar su implementación y que los padres puedan llevarlos a sus casas e incrementar las horas de terapia monitoreada por especialistas”, manifestó.

El proyecto denominado Sistema de Rehabilitación Virtual (RV) de la mejoría a nivel motor y cognitivo en niños con Encefalopatía Epiléptica. Cepivirt, fue desarrollado por investigadores de la UNSA en coordinación con la Escuela Universitaria Politécnica de Turuel (EUPT), adscrita a la Universidad de Zaragoza en España.

La investigación fue presentada a inicios de septiembre en el 6TH International Workshop on ICTS for Improving Patients Rehabilitation (Rehab 2002), el certamen congregó a expertos de España, Italia, Arabia Saudí, Colombia, Chile y Perú.