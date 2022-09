Trujillo: 5 pescadores de Salaverry desaparecen frente a Máncora

Cinco pescadores del distrito-puerto de Salaverry, en la provincia de Trujillo, están desaparecidos desde el domingo 11 de septiembre, cuando salieron a cumplir su faena frente a las costas de Máncora, en Piura.

Cuatro hombres de mar pertenecen a una misma familia y están identificados como Pedro Paz Villanueva, Paulo Villanueva Asmat, Alfredo Castellano Robles y Kevin Palomares Robles. Con ellos viajaba un tripulante extranjero. Los familiares y amigos de los cinco están desesperados porque hasta el momento no saben nada de sus seres queridos y piden a las autoridades marítimas que no cesen la búsqueda.

Santos Villanueva dice que no sabe de sus hijos desde el domingo. Foto: captura Agencia Noticias

“Solo pido a las autoridades del puerto de Máncora, de Zorritos, que no paren la búsqueda. No sabemos nada de ellos hasta ahorita. Por el amor de Dios, no vayan a parar la búsqueda de mis hijos. Ellos están desaparecidos desde hace cuatro días, desde que sonó la alarma de la radiobaliza”, señaló entre sollozos Santos Villanueva, mamá de tres de los pescadores, al medio digital Agencia de Noticias.

Los cinco hombres estaban a bordo de la lancha San Pedro. Es de señalar que, según refirió la progenitora, el miércoles una lancha encontró la mochila de uno de los tripulantes, del extranjero, pero nada más. La familia vive en el sector Las Brisas, manzana N, lote 18.