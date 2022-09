Piura: padres que habrían recibido bebes intercambiadas obtendrán resultados de ADN

Los nuevos resultados de ADN de las bebes recién nacidas, que habrían sido intercambiadas de familia en Hospital de Chulucanas, serán revelados este fin de semana, y se determinará si hubo o no negligencia médica.

Fuentes cercanas al Hospital de Chulucanas detallaron que los resultados de identidad fueron entregados al nosocomio y serán abiertos solo con la presencia del fiscal y de las partes involucradas. Será la directora del Hospital quien dé a conocer la lectura de los resultados a las dos familias, de Chulucanas y Huarmaca.

El padre denunciante, Robinson More Córdova, manifestó que ha recibido comunicación de su abogada, Yusara Gómez Peña, de que el hospital de Chulucanas llamará a su familia el viernes para que se acerquen al hospital. Mientras que una comisión notificará a la otra parte en Huarmaca.

Tras la denuncia de More Córdova, el Ministerio Público informó que la ubicación de la menor, que habría sido cambiada al nacer y entregada a otros padres, en el Hospital Manuel Javier Nomberto de Chulucanas. La pareja de esposos indicó que el pasado 23 de agosto recibieron a un bebé con características distintas, a las vistas en un primer momento. Ante la duda, realizaron una prueba de ADN, en un laboratorio particular, la cual indicó que no tenían compatibilidad con la menor.