Abandonan a niña en la puerta de su casa tras secuestrarla: delincuentes se habrían equivocado

Preocupados padres atravesaron momentos de incertidumbre al notar la desaparición de su hija en su domicilio de Lurín. La pequeña había sido secuestraba por una mujer, quien integraría una banda de extorsionadores.

Sandra y Yuri, padres de Sofía, emprendieron la búsqueda con ayuda de sus familiares, agentes PNP y sus vecinos. Sin embargo, la niña apareció ocho horas después en su vivienda y relató que una desconocida la llevó a comer a una pollería.

“Yo no tengo idea de quién ha podido hacer esto, yo siempre estoy con mis dos hijas. Ella me dijo que estuvo con una chica y que habían ido a comer pollito. Me dijo que vino durmiendo. No sabe cómo apareció en la cama durmiendo”, relató la madre.

De acuerdo con las primeras teorías de la Policía Nacional, la secuestradora se habría equivocado de niña, ya que los vecinos de la familia afectada confesaron haber recibido constantes amedrentamientos por parte de una banda de extorsionadores, quienes amenazaron con tomar represalias contra sus hijos.

“Hemos andado con vecinos, con patrulleros, prácticamente todo el mundo se unió. Le agradezco a esas personas, porque en ese momento desesperante nos han ayudado. Como ya habíamos llamado a la Policía, a la prensa, ellos (los delincuentes) se habrán dado cuenta de que se confundieron de persona y la regresaron”, añadió el padre.