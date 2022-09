Trujillo: trabajadores del Hospital Regional exigen mejoramiento de equipos y cambio de jefaturas

Con el objetivo de exigir mejoras en las condiciones laborales, trabajadores asistenciales del Hospital Regional Docente de Trujillo, en La Libertad, realizaron un plantón la mañana del 14 de septiembre. Según el sindicato, existen deficiencias en las áreas de atención a los pacientes y también hay equipos en mal estado. Este nosocomio es referencial para el tratamiento de la COVID-19, viruela del mono, tuberculosis, salud mental, entre otras enfermedades.

“Tenemos nuestro pliego de reclamos, que no ha sido atendido por la dirección del hospital, por eso hemos tomado la medida de hacer este plantón, queremos que se mejoren las áreas de atención que vienen perjudicando a los pacientes y trabajadores. Tenemos equipos inoperativos, no se cuenta con insumos para rayos X, de 9 quirófanos solo funcionan 5. Esto no permite dar una buena calidad a los que se atienden, quienes vienen de todas parte de La Libertad ”, señaló a la prensa Daniel Mestanza del Sindicato de Trabajadores del Hospital Regional de Trujillo.

Entre los pedidos de los trabajadores está el cambio de las personas que ejercen algunas jefaturas por otras más idóneas para los puestos, así como que se puedan mejorar las condiciones en las áreas de nutrición, calderos, lavanderías, archivo, entre otras.

Por su parte, el director César Fernández señaló que han venido teniendo problemas y que trabajan para superar estas situaciones anómalas que se han presentado, que vienen desde antes de la pandemia por la COVID-19.

“ Estamos con todos los temas pendientes por solucionar desde antes de la pandemia, reconocemos que tenemos deficiencias, estamos trabajando para tratar que esto se pueda solucionar. No estoy en desacuerdo con el sindicato. Ellos nos ayudan a conocer los problemas, lo único que les pedimos es que nos hagan llegar por los conductos regulares. Se va a atender su pliego de reclamos”, expresó a los medios el director de este nosocomio.