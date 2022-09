Sueldo de docentes auxiliares de Lambayeque no alcanza para cubrir canasta familiar

Con información de Rosa Quincho - URPI/ LR-Norte

Este miércoles 14 de setiembre, un grupo de docentes auxiliares se concentró en los exteriores de la Unidad de Gestión Local (Ugel) del distrito de Chiclayo, en la región Lambayeque, para exigir mejoras salariales al gobierno de Pedro Castillo Terrones.

Con carteles en mano y frases como “Presidente, cumpla su palabra”, manifestaron que actualmente perciben un sueldo de S/ 1.200 , por lo que solicitan un incremento de S/ 800 para llegar a la escala remunerativa del primer nivel.

“Lo que ganamos no alcanza para la canasta familiar. Somos profesores titulados, otros incluso cuentan con magíster o doctorado y no es justo que no percibamos el sueldo de primera escala. Hoy por hoy, debemos hacer maravillas para poder cuidar a nuestra familia”, manifestó la docente de inicial Merleny Quiroz para La República.

En ese sentido, refirió que, en Lambayeque, 500 docentes auxiliares entre nombrados y contratados son los afectados. El mismo panorama se registra en otras regiones del país.

“El presidente Pedro Castillo prometió aumentar el sueldo, pero no lo ha cumplido. Como docentes auxiliares planeamos realizar un paro a nivel nacional el 14, 15 y 16 de este mes. No es justo lo que estamos viviendo”, declaró.

Pedro Castillo reafirmó aumento de sueldo para maestros

En el mensaje presidencial por Fiestas Patrias de este 2022 y luego de las constantes demandas del magisterio para que cumpla su promesa de campaña, el presidente Pedro Castillo afirmó que el sueldo mínimo de docentes de colegios públicos deberá llegar a 4.900 soles el año 2026.

“El compromiso ha sido estructurar una nueva escala remunerativa para que, al concluir el mandato, los maestros del primer nivel logren un salario equivalente a una UIT”, dijo ayer el mandatario durante la ceremonia por el Día del Maestro.

Bajo esa proyección, desde el otro año, se deberá añadir 500 soles –y ya no 200– al salario básico de los profesores nombrados de la primera escala, estima el Ministerio de Educación (Minedu). Eso significaría que percibirán 3.100 soles el 2023.