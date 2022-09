Usuarios critican a Play Land Park por abrir nuevamente en Lima

Esta tarde, la página oficial de Facebook de Play Land Park anunció que volverían abrir sus puertas. Si bien no precisaron cuándo ni dónde, los usuarios respondieron al aviso con comentarios para nada positivos. Como se recuerda, este centro de diversiones ha tenido en su haber varios accidentes, por lo que, con el último reportado, la Municipalidad de Surco les impuso una sanción y quitó la licencia de funcionamiento permanente en dicha jurisdicción.

“Play Land Park, el mejor parque de los recuerdos”, “Ahí te voy, San Pedro” o “La entrada incluye un viaje al cielo”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Usuarios criticaron duramente al Play Land Park. Foto: Facebook / Play Land Park

Asimismo, hubo una usuaria que se animó a contar su terrible experiencia en este parque de diversiones e instó a las autoridades a actuar con responsabilidad y evitar que el Play Land Park vuelva a exponer la integridad de las personas.

“Hace muchos años tuve una mala experiencia, me golpeé la cabeza en el tagadá y en ese momento, medio desmayada, no pararon el juego a pesar de que la gente lo pedía, y lo peor de todo es que no tenían un tópico de emergencia”, escribió.

Cabe resaltar que el accidente más reciente en el Play Land Park fue el pasado 11 de marzo de 2022. Sin embargo, se han reportado otros más, uno en el 2018 y otro en el 2019, donde la vida de los usuarios estuvo al borde la muerte por solo subir a uno de estos juegos.