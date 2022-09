Semana de la Gastronomía Peruana se celebrará cada septiembre a partir del 2023

El presidente de la República, Pedro Castillo, firmó este miércoles 14 el Decreto Supremo que declara la Semana de la Gastronomía Peruana, durante una ceremonia desarrollada en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno.

El gabinete ministerial, embajadores, autoridades regionales y cocinaros a nivel nacional participaron en el evento del Día de la Cocina y la Gastronomía Peruana.

Esta norma, que fue refrendada por el titular de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Roberto Sánchez, tiene como objetivo reconocer y revalorar la gastronomía de nuestro país. Cabe resaltar, que esta celebración se celebrará la segunda semana del mes de septiembre de cada año.

“Así como el ceviche , el rocoto relleno y otros platos que son exquisitos y codiciados en otras latitudes del mundo, es necesario que no se reduzca en un día o en una semana la gastronomía nacional, sino que sea una tarea permanente, y que se haga en escuelas, colegios y universidades, pero no se puede hacer si no podemos reconocer a los hermanos cocineros, a quienes están en el anonimato y a muchas comunidades del país”, indicó Castillo.

También, indicó que cuando viajó fuera del país siempre escuchó que se hablaba de la cocina peruana. “Qué ciudadano, qué compatriota que ha venido de otros países no se ha ido contento sin antes haber probado una bebida, una comida nacional. Pero también debemos llevarlo a los rincones más lejanos del país. Hay lugares donde debemos rescatar lo rico que tienen las comunidades, los invoco a que este evento lo hagamos en cada región y provincia del Perú, y tienen el respaldo del Gobierno”.