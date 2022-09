Sunedu verificará elaboración de tesis de posgrado en 10 universidades tras casos de plagio

En medio de las recientes denuncias de plagio, la Sunedu empezará esta semana la supervisión del proceso de elaboración de las tesis o los trabajos de investigación que se presentaron para obtener posgrados en 2 universidades públicas y 8 privadas, entre ellas la César Vallejo (UCV).

Precisamente, esta última institución ha sido una de las que más cuestionamientos han recibido, tanto en el caso de la maestría del presidente Pedro Castillo como en el del científico estadounidense Gavin Jones, quien denunció que dos tesistas de licenciatura habían copiado íntegramente su artículo académico.

Si bien la Sunedu ha decidido mantener en reserva el nombre de las 10 universidades hasta su notificación, se supo que estas han sido elegidas, entre otros indicadores, por ser las que tienen mayor volumen en la entrega de grados y en las denuncias asociadas a su emisión. Así se ha confirmado que en la lista está la UCV.

En el plan de supervisión programado para este año, la superintendencia tomará como muestra inicial 50 expedientes de otorgamiento de los grados de maestro y doctor por cada casa de estudios seleccionada. Estos corresponderán al último periodo del año 2021.

Según el director de Supervisión de la Sunedu, Fernando Lazarte, lo que buscarán principalmente será verificar que las instituciones hayan cumplido con la Ley Universitaria y su normativa interna. Para ello, revisarán documentos como aquellos que acrediten que el graduado haya contado con un asesor, haya sustentado su tesis y que esta haya pasado por el sistema antiplagio, teniendo en cuenta los reportes de los porcentajes de similitud con otros trabajos. También se examinarán las constancias de conocimiento de idiomas.

“El expediente debe contener la tesis. Vamos a verificar que lo informado coincida con el documento. Pero no nos corresponde revisar su contenido. Lo que debemos verificar es que la tesis exista y que haya sido sustentada (...) No tenemos la competencia para determinar si hay o no plagio. Hay otras entidades con esa competencia y la propia universidad tiene que garantizar la integridad de sus investigaciones”, sostiene Lazarte.

Dado que las tesis serán del 2021, no se incluirían los casos recientemente denunciados de la UCV; aunque la Sunedu asegura que los supervisa. “Las acciones integrales justamente son para ver si estamos ante casos aislados o ante un comportamiento con mayor relevancia”.

Etapas y resultados

Tras la etapa de verificación, que podría extenderse un promedio de seis meses, trasladarán los resultados a la universidad “para que pueda adoptar una acción correctiva”. “Si es factible y lo hace, el caso se archiva. Si persiste en el incumplimiento, lo enviamos a la Dirección de Fiscalización para el inicio del procedimiento sancionador que corresponda. Finalmente, la sanción la impone el Consejo Directivo de la Sunedu. Puede ser pecuniaria o de otra naturaleza”, indica el director de supervisión.

Ahora bien, en los casos vinculados a la obtención de grados y títulos, el reglamento de sanciones e infracciones de la Sunedu establece faltas “leves”, “graves” y hasta “muy graves”.

Esta última se configura, por ejemplo, si se otorga un grado sin observar los requisitos mínimos establecidos en la Ley Universitaria. Aquí, la sanción puede ser una multa de hasta el 8% de ingresos brutos anuales o la cancelación de su licencia.

“Eventualmente, podría constituir una infracción muy grave. También hay que ponderar la proporcionalidad y racionabilidad del caso y ver si se trata de un tema estructural en el que hay varios casos con ese problema. Hay varios elementos que ponderar para imponer una sanción y los efectos”, dice Lazarte.

Cambio de planes

El director de Investigación de la Universidad Científica del Sur, Percy Mayta-Tristán, señala que esto forma parte de la labor de la Sunedu, la cual por primera vez incorpora en su plan anual de supervisión a las tesis. “Su plan de febrero no tocaba el tema y eso se corrigió en junio, probablemente, por la denuncia de la tesis del presidente Pedro Castillo”.

Agrega que este tipo de supervisiones, más que una lógica punitiva, buscan ayudar a mejorar la calidad. No obstante, si se trata de un proceder sistemático, en el que la universidad no cumple los procedimientos y hay plagios posteriores a la Ley Universitaria, podrá haber sanciones.

Así, espera que, por más que haya cierto nivel de opinión pública en ciertos casos, la Sunedu siga un procedimiento correcto y justo. “Si no, no podrá sancionar de forma adecuada porque legalmente le pueden ganar”, señala.

“Es bueno que se haga. Es la primera vez porque justamente se ha visto denuncias en las que no se han seguido procedimientos adecuados. Y las más resaltantes vinculadas a personajes públicos”.