Joven emprendedor al borde de la quiebra: “Me robaron más de 300 mil y el banco no me informó”

El ciudadano Kenji Nevado, quien es representante de un consorcio ejecutor de obras, denunció que ciberdelincuentes le robaron 335 mil soles de su cuenta bancaria en el BBVA. El dinero estaba destinado al pago de proveedores, planillas de trabajadores y deudas con otras entidades.

Tras percatarse de las dos transferencias irregulares, el afectado se comunicó inmediatamente con el banco para pedirles que bloqueen el movimiento; sin embargo, no obtuvo una respuesta positiva y se concretó el robo.

“El día 15 me entró dinero para pagar a proveedores, planillas de personal, deudas que tengo con los bancos y, lamentablemente, el día 16 que ingreso para cancelar todos estos pagos, me doy con la sorpresa de que el dinero se había sustraído, habían vaciado prácticamente la cuenta”, explicó en entrevista con ATV Noticias.

Nevado denunció que el gerente que lo atendió le indicó que 300 mil soles “para el banco no eran nada y que ellos manejaban miles de millones”. “Mi empresa se encuentra a borde de la quiebra. El banco me respondió de manera negativa, acusándome de que yo soy el culpable de que pase todo esto, porque las cuentas, los usuarios y las claves solo lo manejo yo, pero no es así”, añadió.

¿Qué dijo el BBVA?

Al ser consultado por el caso, el BBVA precisó por medio de un comunicado que su sistema de seguridad no ha sufrido de ninguna afectación y “han funcionado de acuerdo a los estándares previstos”.

“Sentimos que la empresa haya sido sorprendida con una modalidad de fraude a través del uso de la ingeniería social (...). El banco recuerda a la opinión pública en general que nunca se debe compartir información confidencial de sus cuentas, dado que el resguardo y protección de estos datos es responsabilidad del usuario”, añade la misiva.