Cusco: comunidades de Espinar bloquean tramo de corredor minero por consulta previa

Por: Ángeles Santos

Pobladores de las 11 comunidades originarias de la provincia cusqueña de Espinar han adoptado medidas de protesta y se encuentran en levantamiento de control territorial desde las 00 horas del día de hoy miércoles 14 de septiembre. Bloquearon el kilómetro 14 del corredor minero .

Los manifestantes evalúan la misma medida en más puntos en el transcurso del día.

El martes pasado, las 11 comunidades originarias de Espinar que son zona de influencia directa de Antapaccay, como son: Autohuarca, Calacala, Huisa, Qollana, Huarqqa, Antacollana, Sueroycama, Tintaya Marquiri, Alto Huancane, Hunacane bajo y Huano huano; le dieron un plazo de 72 horas al Gobierno central. Esto para poder llevar una mesa de diálogo. Tras no recibir respuesta alguna, iniciaron con la protesta.

La República tuvo acceso a una entrevista con el coordinador de las 11 comunidades originarias de Espinar de la influencia directa de Antapaccay, Flavio Huanqque. El dirigente explicó que su plataforma de lucha tiene como principal objetivo buscar una respuesta resolutiva por parte del Gobierno central y la responsabilidad de la minera en su territorio.

En noviembre del 2019, mientras era presidente del Consejo de ministros, Vicente Zevallos, se estableció una mesa de diálogo en la que se tenía como parte de la agenda el plan de reparaciones por la omisión de consulta previa de Antapaccay y la consulta previa de expansión Antapaccay - Corpohuayco.

La consulta previa estaba programada y en la última etapa de diálogo. Según el cronograma de la octava adenda de la misma, las comunidades esperaban la llegada de los ministros de Agricultura , Economía y Justicia, pero ninguno arribó y hasta la fecha no se ha vuelto a establecer mesa de diálogo alguna entre la población y el gobierno central.

Flavio Huanqque, coordinador de las once comunidades originarias de Espinar, señaló también que se necesita un acuerdo, pero no solo en documentos sino resultados concretos.

“Son 40 años de contaminación, de enfermedades, de animales muertos, aguas contaminadas, hermanos comuneros fallecidos con cáncer y enfermos también, nosotros pedimos que lleguen los ministros y que el gobierno responda con carácter resolutivo. Merecemos que nos atiendan, es el Estado peruano el que trajo a la empresa minera a nuestros territorios, sin embargo, nosotros somos los contaminados quienes hemos perdido nuestras tierras y desarrollo. Tenemos un montón de documentos, pero no resultados concretos. Desde acá le pedimos al gobierno central que llegue a Espinar y que la empresa minera responda por toda la contaminación que produce y que exista un acuerdo para evitar tener problemas posteriores. No queremos conflicto, pero no vamos a permitir que afecten nuestros derechos”, dijo a La República.