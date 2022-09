Barras de azufre para los dolores: ¿el secreto de la abuela podría ser perjudicial para la salud?

“Seguro te ha dado aire” es una frase típica de nuestras abuelitas cuando decimos que tenemos algún dolor en el cuello, espalda u otra parte del cuerpo. Algunas optan por sus remedios caseros—que pasaron de generación en generación— para aliviar las afectaciones. Por ejemplo, las barras de azufre. Sí, esos pequeños tubos amarillos que contienen el elemento químico sólido que ahora son vendidos en las farmacias y hasta por internet. Pero ¿realmente curan los males?

¿En verdad las barras de azufre alivian los dolores?

Las barras de azufre son usadas por muchas personas como un remedio natural o alternativo para aliviar dolores. Sin embargo, no existe una comprobación científica de que realmente cure las afecciones. “ Puede ayudar, pero no les cura la causa del dolor ”, refiere a La República Leslie Soto, directivo del Colegio Médico del Perú.

Similar opinión tiene la médico general Daniela Álvarez y el médico ocupacional Iván Vásquez. Si bien es cierto por las propiedades del azufre se podría producir la relajación del músculo y quitar el dolor, es una sensación momentánea.

“Es como si te doliera la espalda y te frotas con esa barra de azufre o tomas un medicamento. El dolor pasará temporalmente, pero si no te haces estudios, no sabrás qué tienes realmente . Tal vez es una hernia y no lo sabes”, explicó Vásquez.

¿Las barras de azufre podrían ser perjudiciales para la salud?

“Todo en exceso es dañino”, dice Álvarez. No obstante, al no haber una base científica es un tema polarizado. Vásquez señala que un grupo de la población puede ver resultados óptimos luego de su utilización, pero otro puede presentar ciertas reacciones.

“ Las personas que sufren de enfermedades dermatológicas, renales, hepáticas o pulmonares no deberían utilizarlas; porque al ser un remedio de vía tópica, es decir, que hay contacto directo con la piel, algunas partículas ingresan al cuerpo y podrían generar alguna reacción como quemaduras, alergias o complicaciones en sus cuadros clínicos”, recalcó.

¿Cómo se usan las barras de azufre para los dolores?

Las barras de azufre pueden ser usadas de la siguiente manera: