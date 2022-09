Artesanos de Cusco protestan por ferias que se realizan en plazas de centro histórico

Artesanos del centro histórico, pertenecientes al centro artesanal y av. El Sol, salieron a protestar. Le exigen al alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco, Víctor Boluarte, que no se realicen ferias de reactivación económica en las plazas del casco monumental.

El gremio denunció que el Gobierno local de turno habría alquilado las plazas a emprendedores y comerciantes hasta fin de año. Indicó que como organización emitó un memorándum sin respuesta a la institución pública.

Los artesanos añadieron que estas ferias causan desorden en las calles y que no es una competencia justa. En palabras del presidente Lolo Chávez Miranda, los miembros de estos stands no pagan impuestos.

Señaló que, como todo ciudadano dedicado al comercio, buscan la reactivación económica, pero no fue posible porque no recibieron incentivo o apoyo alguno por parte de las instituciones del Estado. Dicha situación afecta a 341 familias.

Los reclamos surgieron a raíz de que los artesanos fueron reubicados de los portales a Tullumayu y que, pese de haber sido incluidos inicialmente en el boleto turístico, no se respetó su cumplimiento.

Reclamo contra el mercado San Pedro

Por otro lado, la queja también se dirigió al mercado San Pedro, que solo tiene autorización para expender productos de abastos, pero ahora también vende productos artesanales .