Tres fallecidos y un herido deja derrumbe en mina Yauricocha en Yauyos

Un deslizamiento de tierra en la mina subterránea Yauricocha, en la provincia limeña de Yauyos, dejó tres trabajadores muertos y uno herido.

El accidente se registró la tarde del último domingo al promediar las 4 de la tarde, reportó la compañía canadiense Sierra Metals, propietaria de la mina de cobre Yauricocha.

Las víctimas fueron identificadas como Elvis Córdova Contreras (capataz), Jorge Lavado Meza (ayudante perforista) y Juan Pablo Coz Rodríguez (operador) , precisaron fuentes del Ministerio Público.

A través de un comunicado, Sierra Metals respondió que los tres fallecidos eran trabajadores de empresas contratistas y que, debido al accidente, se tuvo que suspender temporalmente las operaciones en la zona hasta que se den las condiciones de seguridad adecuadas.

También señaló que las autoridades locales han sido notificadas y están realizando una investigación sobre el incidente. “La compañía proporcionará las actualizaciones a medida que estén disponibles”, dijo.

De esta manera, el caso estará a cargo del fiscal Omar Girao, quien participó no solo de la recuperación de los cuerpos sino también del traslado de los cadáveres a la morgue de Cañete.

Protestas de comuneros

Una de las comuneras representantes del centro poblado de San Lorenzo de Yauli declaró a Exitosa que no es el primer accidente con consecuencias fatales que ocurre en la mina Yauricocha. “Son tres peruanos que han muerto. No son animales, no son perros ni gatos, son comuneros que tienen familia. Todas las autoridades están calladas, no los supervisan”, dijo.